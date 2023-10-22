金鐘58／賴佩霞《人選》錯失迷你劇女配 製作人曝「中二」行為
《人選之人—造浪者》風光入圍本屆金鐘獎，最後僅擒得4項大獎，演技類獎項全數摃龜，演員們在慶功宴都沒有受訪，製作人林昱伶和導演林君陽當代表。林昱伶透露，入圍迷你劇女配賴佩霞和男配卜學亮沒拿到獎時，3人在台下有一同集氣喊加油，笑說：「很中二啦！」而昨（21）日早在雲林演出舞台劇的賴佩霞，晚間再趕到金鐘現場，最後等到迷你劇大獎頒完才離席。
記者蔡依庭／台北報導
林昱伶認為最後結果沒有滿意或不滿意的想法，當然團隊能被看到是最好的，若真的要說，她非常想拿剪輯獎，但最後敗給《台北女子圖鑑》。林昱伶直言：「我們真的是剪了很久，我們是群戲不是大女主，所以難度很高，還是希望工作人員能拿到獎。」至於在演員的部分，她認為或許真的在戲份上較吃虧，是有點可惜。
該劇的卜學亮和戴立忍都入圍迷你劇男配角，她和導演特別提到卜學亮很令人驚豔「演出深植人心」。她表示：「戴立忍的演技是有目共睹，對我來說，本來對亮哥要來試鏡時沒有很大的把握，結果導演很喜歡他。」林君陽則說：「大寶哥（戴立忍）狀況一直非常好，很安心的感覺；亮哥一直給我們驚喜，結果都是很好，我們一定會再合作。」