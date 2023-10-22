全球經濟動盪！轉型併購現新契機　專家點出台灣3大趨勢

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從區域來看，北美地區蟬聯全球的併購熱區第一名。2022及2023年上半年的北美地區併購金額分別達1.5兆美元及0.6兆美元，占全球交易額44%及49%。亞太地區的併購主力為大中華區，2022年及2023上半年大中華區的交易額3871億美元及1368億美元，約占亞太地區交易總額44%及41%，大中華區交易以境內整併為主。值得一提的是，歐洲2023年的第二季雖然交易量下滑，但是併購金額受惠於能源業、消費性產品業的鉅額交易逐漸回升，市場展現出曙光。
至於台灣2022年併購市場，投資併購件數減少至64件、金額下降至118億美元，相較2021年分別減少19%及38%，且2023上半年的併購件數及金額皆較2022年同期低。不過，何淑芬認為，台灣併購市場在2023下半年已有數件大型跨國併購案件宣布，透露出反轉回溫之跡象，台灣併購市場呈現3大趨勢。
她指出，科技媒體與通訊產業仍為台灣國內市場的併購產業重心，占2022年國內整體併購案47.3%；消費品產業因大型量販店交易案挹注，整併金額上升至17.4億美元，為2022年度國內第2大併購產業。
不過，外資暫緩來台，2022下半年度交易金額銳減：外資企業來台投資的鉅額交易增加，主要買家以東南亞、北美為主。2022年外資來台投資總金額較2021年增加87.5%，上升至38.9億美元；但2023上半年相對2022年同期減少97.7%。
雖然海外投資中國熱度下降，但歐洲占比提升2023年上半年全球交易量微幅下滑，相較2022年同期略減0.5兆美元。何淑芬分析，台灣海外併購交易金額、數量相較2021年稍微下降，仍以歐洲為主要投資地區。2022年海外併購金額相較2021年減少6.4%，交易件數自11件減少至10件；2023上半年併購金額相較前一年同期減少52.8%，件數增加2件，顯示企業海外併購策略逐漸調整。成功案例為2023年3月，日月光投控旗下的環旭電子聯合卓毅資本收購連接器大廠泰科電子的汽車無線業務，環旭電子透過此併購案，深化了車聯網產品布局。
隨著目光轉向海外併購市場，歐洲併購交易量能雖下滑，但在2023年第2季的併購金額卻呈現回溫趨勢。2023年上半年的併購金額雖較去年同期減少1735億美元，但第2季交易金額相較第1季上升565億美元，增幅達92%。
何淑芬指出，歐洲分拆交易案件比重上升，顯示賣方出售意願增加。歐洲分拆交易在2022年共2480件，相較2021年增幅為26%；2023年因有不少大型分拆交易，交易額占比上升至44%，歐洲企業考慮分拆非核心業務，以著重在核心業務發展的資本規劃，逐漸成為管理層的策略選項之一。分拆策略使併購標的供給增加，企業合理價格也逐漸吸引買家，私有化交易提升。而歐洲分拆交易案件量增加、歐洲企業估值乘數下降等因素，也將提供台灣企業跨國併購的新選擇。