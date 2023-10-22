台日友好　趙天麟募經費助高市府聲樂合唱團赴日獻唱

高市府聲樂合唱團將於今(22)日啟程前往日本札幌獻唱，展開疫後的首場海外公開演唱，立法委員趙天麟積極奔走協助籌募經費，由高雄市橄欖枝基金會捐贈贊助金，助高市府聲樂合唱團赴日獻唱順利成行，並由其出任榮譽團長，今日舉辦捐贈活動記者會，市議員黃文益、簡煥宗都到場祝福。趙天麟說自己在立法院外交國防委員會五年，深深知道台日兩國透過國民外交的強健情誼有多重要，這次高市府聲樂合唱團受北海道台灣協會、札幌日台親善協會邀請至日本北海道札幌演出，是台日友好最佳的見證。
記者蔡佳宏／高雄報導
立法委員趙天麟說，今天活動有多重意義，一是因為他的服務處就在市政府旁邊，高市府聲樂合唱團是由市府員工、退休員工及市民朋友所組成，兩邊是鄰居。二是他在外交國防委員會，這次日本邀請來自市政府這樣新興的合唱團去北海道表演，對高雄市政府及高雄人都很重要。三是橄欖枝基金會長期支持藝文活動，之前贊助新興高中的巫熹芸同學前往美國茱莉亞音樂學院就讀及協助ERIKA鍾完成巴黎時裝周的參展夢想，總是在關鍵時刻遞出橄欖枝。而高市府聲樂合唱團創團會長龔玉仙女士是他相當敬佩的一位女性意見領袖，所以當她開口邀請幫忙時，當然義不容辭協助募集贊助金，但時值歲末，許多機關都已愛莫能助，所以特別感謝橄欖枝基金會的支持，促成這一件美事。
趙天麟也向團員們請求，代表高雄演出的同時更要好好介紹高雄，將陳其邁市長多次成功邀請國際級的演出團隊到高雄表演，及致力於台日議會交流的康裕成議長，都要介紹給日方知道，感謝對方如此重視高雄，未來我們也期待邀請北海道的合唱團體來高雄演出。
高雄市議員黃文益致詞時說，能在疫情結束後，出國展現屬於台灣的悠揚歌聲，非常不簡單。簡煥宗議員提到橄欖枝基金會與趙天麟委員長期合辦許多親子藝文活動，特別是年年都邀請紙風車劇團演出，非常感謝基金會長期重視藝文發展。
橄欖枝基金會董事長王國泰打趣地說，這次合唱團到日本演出，一定會造成轟動，光看大家的禮服，就令人覺得美不勝收。王國泰董事長強調，橄欖枝基金會受各界好友的捐款跟支持成立，也希望能夠回饋社會，這次在趙天麟委員的號召下，橄欖枝基金會捐贈贊助金，共同支持這樣有意義的活動。
高市府聲樂合唱團團長龔玉仙隨即上台感謝大家，龔團長感性表示八月接到邀請要到日本演出，在這麼短的時間，心情既高興又緊張，但經費籌措是大問題，於是就拜託趙天麟委員，非常感謝他協助奔走籌募經費，對於這一次合唱團能夠代表高雄，把高雄行銷推廣出去，覺得很榮幸。
高市府聲樂合唱團為2019年由創團會長—龔玉仙女士所發起，由孫韻璇擔任指揮，宗旨為凝聚高雄市政府員工及退休同仁對於歌唱藝術之同好者，並邀請專業音樂老師指導，進行多場公益演出。