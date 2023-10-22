iOS 17.1版本下週更新！最新「續航力」實測曝 這款iPhone大提升
蘋果公司又將釋出iOS 17.1更新，目前已經釋出RC、RC2版本提供給開發者率先試用，對此，也有外國科技YouTuber立刻著手進行使用者最在意的電池續航實測，結果發現舊版本的iPhone中，多數續航都有感提升。
記者潘毅/綜合報導
YouTube頻道《iApplebytes》以iOS 17.1 RC版(準正式版)進行實測，包含iPhone SE 2、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12、iPhone 13等舊款，結果除了XR、11續航力衰退之外，其餘舊iPhone的電池續航都有些許提升。
📍iOS 17.1 RC版續航實測
🟡 iPhone SE 2：電池健康度86%
（ iOS 17.1）3小時41分／（目前版本) 3小時32分
🟡 iPhone XR：電池健康度91%
（ iOS 17.1）5小時08分鐘 ／（目前版本) 5小時32分鐘
🟡 iPhone 11：電池健康度98%
（ iOS 17.1）4小時54分鐘／ （目前版本)5小時37分鐘
🟡 iPhone 12：電池健康度95%
（ iOS 17.1）5小時56分鐘 ／ （目前版本)5小時31分鐘
🟡 iPhone 13： 電池健康度95％
（ iOS 17.1）7小時48分鐘 ／（目前版本) 7小時07分鐘
至於iPhone 15系列，則是有 iOS 17.1 RC2 版本，預期將修復不少使用者有遇到的「顯示影像殘留」以及「夜間自動重開機」等問題。而 iOS 17.1正式版本，則預計將在10月24日發布推出。