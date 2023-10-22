▲精神病友生理老化速度更快！　「1運動」練出好肌力

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特殊族群體適能 專業團隊培訓相關知能在特殊族群體適能團體培訓課程中，教練及其團隊詳細說明教學動作檢查意義，包含肢體動作角度檢測、單腳站檢測，並因應檢測結果調整變動式阻力訓練，也實際帶領慢性病房病友進行負重訓練，包含墊上運動、高腳杯深蹲、單腳起身站立等。
有效運動＋負重肌力訓練 降低跌倒風險物理治療師暨肌力訓練教練鄭宇劭表示，一般人過了40歲之後，每十年會流失8%之肌肉量，導致影響整體健康狀況及跌倒風險，藉由安全及有效的運動及負重肌力訓練，可讓病友及長輩改善肌肉力量及提升肢體協調性。
客製化肌力訓練 活得健康有尊嚴草屯療養院藍祚鴻院長表示，精神病友及失智長輩，因疾病因素及藥物影響，身體活動量明顯低於一般族群，長期靜態的生活樣貌，其生理老化速度更快於一般人，透過各類型體能活動及階段性重量訓練，不但可降低跌倒風險，更可以讓身體機能維持其獨立自主之有品質生活，同時以運動醫學知識為指導原則，提供專業客製化肌力訓練課程讓病友或長輩生活健康自主又活得有尊嚴。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59636
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