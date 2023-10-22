藍白要團結、媽媽真有力 「桶箍」盧秀燕啟動選戰攻勢教小雞美拍
強調上班時間不談政治的台中市長盧秀燕，本週起啟動輔選模式，不僅北飛力挺烏日女兒游淑慧、促成立委中一選區成為藍白合示範區、還火力全開痛罵民進黨卡盧、執政「上下其手」，可說是藍營最受歡迎母雞。日前她撥空和立委候選人們拍宣傳照，習慣面對鏡頭的盧秀燕，當場「上下其手」化身最佳動作指導，搔癢、伏地挺身通通來！
記者顏幸如／台中報導
距離明年初總統、立委投票日剩不到３個月，台中市長盧秀燕的第一場立委輔選行程，昨晚給了外婆家在烏日區的國民黨台北市士林、大同區立委參選人游淑慧。盧秀燕親和力十足，許多家長抱著小孩來問候合照。她介紹游淑慧是「烏日女兒」、自己是「烏日媳婦」且曾任6屆民選立委，深深了解一位好立委首要之務是「除弊」，游淑慧無論是經歷和個人特質都是不二人選。
總統選舉藍白合還在談，30年選舉不曾吃過敗仗的盧秀燕，已成功在台中市營造全國第一起立委藍白合案例，今（22）日她在國民黨的造勢場牽起中一選區民眾黨蔡壁如、中七選區國民黨林家興的手，演講台上更是火力全開批評蔡政府，「台中至今沒有第二條捷運，卡盧秀燕沒有關係，但不該卡台中人」、「台灣欠蛋時有人上下其手，畜產會教商人，把巴西蛋和國產蛋攪在一起不能用，護航被踢爆，還要花幾千萬報銷」、「韓國快篩劑沒有效，是要害死人嗎」、「唯有壓力與競爭，不好的國會議員才會有所覺悟、不好的政府才會下台」，一番深刻體驗化為怒火噴發而出，將全場士氣衝到最高點。
媽媽市長不僅當桶箍、帶頭衝鋒陷陣，也溫柔呵護小雞，日前她利用休假時間，和來自南北各地的10幾位立委參選人拍合照。主播出身的她，比年輕人更懂拍照技巧，從一起練功擺出黃飛鴻招牌動作，到吃力的伏地挺身通通自己來，絲毫不見疫態。她不僅教後輩如何擺拍，甚至為了讓選將動作表情自然，不惜突襲搔癢、頂屁股，攝影棚內笑聲連連，眾人戲稱進了媽媽幹訓班，還封她是「最佳動作指導」。