提升候車環境品質！高市交通局新建50座公車候車亭及60座候車椅

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張淑娟說，市府向中央爭取預算建置及汰換候車設施，已同步完成民族路上「新莊高中」站、「高楠里」站等共4站8處的候車環境改善工程，包括設置無障礙斜坡道、串連整合路口行穿線及降低月台高度等，以提供銀髮族及輪椅族更友善的乘車空間。
張淑娟並說，交通局考量到銀髮族的搭車需求，針對「榮總側門」站、「長庚復健大樓」站、「高醫(高雄醫學大學)」站等鄰近醫院的公車站候車亭，擴大建置全新候車亭，以提升民眾就醫搭車的便利性，並為配合今年輕軌二階工程，針對大順二、三路上沿線公車站位設施進行全面汰換，以便利未來輕軌旅客轉乘公車使用。
張淑娟指出，交通局為提供分隔島上公車站友善候車空間及良好通行動線，已針對民族一路「新莊高中」、「福檳社區」、「高楠里」、「台灣時報」等4站，規劃增設斜坡道、欄杆及反光導標等警示設施，並擴大無障礙斜坡道寬度至90公分以上，且符合坡度1／12的標準，並配合低地板公車降低月台高度及整合路口行穿線提供友善人行動線，以打造友善公車候車空間，深獲許多身心障礙乘客及年長乘客的好評。
張淑娟並指出，交通局並與高雄在地的台鋼雄鷹棒球隊合作，利用新設候車亭大型背板，製作一系列吸睛道安宣傳海報，包括「棒球比賽我競速、騎車開車不超速」、「行車有距、安全無慮」等創意內容標語，以提醒市民朋友注意行車安全，並鼓勵多多搭乘大眾運輸工具。