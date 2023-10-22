馬英九批美將台灣武器化 外交部遺憾：完全不符實際情況
馬英九訪美時，多次在演說時提到美國違反中立介入台灣選舉、將台灣武器化、意圖將台灣變成第二個烏克蘭的語，外交部嚴正表示，馬英九言論完全不符台美關係實際狀況，對爭取國際正視中國脅迫舉措、維護台灣人民利益、台美關係及區域和平與穩定更無助益，對於馬英九此行選擇不對中國行徑表達不滿與譴責甚感遺憾。
記者邱新博／台北報導
外交部嚴正重申，不斷挑釁、威脅、造成區域風險的從來都不是台灣、不是美國，而是意圖改變現狀及破壞以規則為基礎的國際秩序的中國。近年美方持續強調對台灣堅若磐石的承諾、不斷助我提升自我防衛能力等積極作為與強勁的支持，一切的努力都在強化嚇阻、避免戰爭的發生，以確保區域和平穩定的現狀。
外交部說，顯而易見的事實是，無論是違反「政治中立」，公然介入並干預我國民主選舉的、將兩岸經濟合作架構協議（ECFA）「武器化」，並不時拿我國農民辛苦的作物遂行經濟脅迫、在台灣周邊進行海空軍演等軍事挑釁行動，意圖破壞區域和平穩定、威脅台灣人民長治久安的，全部都是中國。
外交部說，「政治不跨過邊界」，對於馬英九此行未能以共同積極深化美國對台灣的支持為目標、選擇不對中國的種種明目張膽行徑表達不滿與譴責，反而將區域穩定遭受威脅歸咎於美國等國際夥伴，外交部甚感遺憾。
外交部也再次重申，政府一直以來都抱持著最大善意，多次表達在理性、對等及相互尊重下，政府願意和北京當局展開對話，也持續秉持不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服的立場，和美國等全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定。