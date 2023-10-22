蔡允潔自爆「1年半還沒開機」老公凍未條！郭鬼鬼大方授生子經驗
藝人蔡允潔嫁給圈外男友後，還生下一位可愛的女兒小福星，目前正積極復出拚賺奶粉錢。沒想到蔡允潔還自爆，她和老公已經長達1年半都沒有「開機」，正為產後沒有性慾的問題煩惱中。此時，一旁的郭鬼鬼竟以過去的經驗給予建議，「性慾真的很重要！」大方面對未婚懷孕一事。
記者詹鎰睿／台北報導
蔡允傑今（22）日帶著女兒和老公，1家3口出席活動「2023《SHOW 你的創意，詮釋中華文化》微電影頒獎典禮」，女兒小福星十分乖巧，在現場不哭不鬧，面對鏡頭完全不怕生，讓蔡允潔夫妻倆相當欣慰。
被問到會不會想再生第二個？蔡允潔坦言以前不會，但自從女兒出生後，發現她的需求量非常大，作為媽媽的她，就想再生一個作伴，不過前提是「我要先開機！」原來蔡允潔正面臨產後沒有性慾的問題，試過了好多種方法都沒用，包含吃藥、潤滑劑等等，但就是沒有性慾，甚至還會主動推開老公。
蔡允潔透露，自從老公知道懷上女兒之後，就害怕到不敢主動要求，就怕女兒有胎內記憶，而這一關機就長達一年半，直到小孩子出生至今滿10個月，夫妻倆都無法順利交作業。
此時，一旁的郭鬼鬼就被問，過去有沒有類似經驗，郭鬼鬼則笑說，「我嗎？其實我沒有那個機會體驗，因為我在懷孕的時候就已經被家暴，結束那段關係了！」接著才轉移話題，並以過去護理師的經驗給予建議，「臨床上很多媽媽說，真的不要給自己太大的壓力，可以和老公去兜風、渡假之類的都還滿有幫助的。」結果把一旁的許薇安、張耘芝嚇到齊喊，「我們沒有要生喔！」