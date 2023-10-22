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蔡允潔自爆「1年半還沒開機」老公凍未條！郭鬼鬼大方授生子經驗

▲蔡允潔透露已經1年半沒有開機，老公快要受不了，夫妻倆正在苦惱中。郭鬼鬼則大方傳授生過孩子的經驗。（圖／紅心字會提供）
▲蔡允潔透露已經1年半沒有開機，老公快要受不了，夫妻倆正在苦惱中。郭鬼鬼則大方傳授生過孩子的經驗。（圖／紅心字會提供）

記者詹鎰睿／台北報導

藝人蔡允潔嫁給圈外男友後，還生下一位可愛的女兒小福星，目前正積極復出拚賺奶粉錢。沒想到蔡允潔還自爆，她和老公已經長達1年半都沒有「開機」，正為產後沒有性慾的問題煩惱中。此時，一旁的郭鬼鬼竟以過去的經驗給予建議，「性慾真的很重要！」大方面對未婚懷孕一事。

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蔡允傑今（22）日帶著女兒和老公，1家3口出席活動「2023《SHOW 你的創意，詮釋中華文化》微電影頒獎典禮」，女兒小福星十分乖巧，在現場不哭不鬧，面對鏡頭完全不怕生，讓蔡允潔夫妻倆相當欣慰。

▲蔡允潔。（圖／紅心字會提供）
▲蔡允潔坦言，未來會想再生二個，陪女兒作伴。（圖／紅心字會提供）
被問到會不會想再生第二個？蔡允潔坦言以前不會，但自從女兒出生後，發現她的需求量非常大，作為媽媽的她，就想再生一個作伴，不過前提是「我要先開機！」原來蔡允潔正面臨產後沒有性慾的問題，試過了好多種方法都沒用，包含吃藥、潤滑劑等等，但就是沒有性慾，甚至還會主動推開老公。

蔡允潔透露，自從老公知道懷上女兒之後，就害怕到不敢主動要求，就怕女兒有胎內記憶，而這一關機就長達一年半，直到小孩子出生至今滿10個月，夫妻倆都無法順利交作業。

此時，一旁的郭鬼鬼就被問，過去有沒有類似經驗，郭鬼鬼則笑說，「我嗎？其實我沒有那個機會體驗，因為我在懷孕的時候就已經被家暴，結束那段關係了！」接著才轉移話題，並以過去護理師的經驗給予建議，「臨床上很多媽媽說，真的不要給自己太大的壓力，可以和老公去兜風、渡假之類的都還滿有幫助的。」結果把一旁的許薇安、張耘芝嚇到齊喊，「我們沒有要生喔！」

▲郭鬼鬼（左一）傳授經驗給蔡允潔（左二），嚇壞一旁的許薇安（右二）和張耘芝（右一）。（圖／紅心字會提供）
▲郭鬼鬼（左一）傳授經驗給蔡允潔（左二），嚇壞一旁的許薇安（右二）和張耘芝（右一）。（圖／紅心字會提供）

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