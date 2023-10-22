双聖美式餐廳回歸大安區！進駐美侖飯店 抽「101景觀套房」住宿
台北人的早餐回憶！「双聖SWENSEN’S」美式家庭餐廳回歸大安區，進駐美侖飯店1樓打造概念店，而且天天都吃得到美式早午餐，開幕優惠祭出單筆消費滿千，即可抽獎「101景觀套房」住宿。貳樓萬聖節則聯名美國HEINZ亨氏番茄醬，全台門市換上番茄鬼的應景布置，還跨界打造「尖叫餓樓」特製腥紅漢堡。
記者蕭涵云/綜合報導
登台39年的「双聖SWENSEN’S」美式家庭餐廳，回歸台北大安區！進駐美侖飯店1樓打造概念店，讓台北人心心念念的澎湃美式早午餐，包括道地美式鬆餅、沾滿蛋液口感綿密的法式吐司或班尼迪克蛋等經典，還從假日限定供應改成每日供應，現在天天都能吃得到；還有大份量烤至金黃酥脆的香烤德國豬腳、碳烤豬肋排都是聚餐必吃。
而双聖最自豪的經典自製冰淇淋，則以「愛戀巧克力」成為排行榜常勝軍，以啾啾巧克力及棉花糖堅果冰淇淋鋪底，放上濃郁布朗尼塊及Q彈棉花糖，再撒滿爽脆焦糖爆米花後擠上綿滑鮮奶油，頂端再點綴手作巧克力櫻桃，更是店內必拍照打卡的人氣餐點。
「双聖SWENSEN’S」大安店即日起至11月19日，祭出開幕優惠，單筆消費滿千、並完成IG指定任務，即可抽獎美侖頂級「101景觀套房」平日住宿一晚及雙人双聖早餐組合。
另外，貳樓萬聖節則與美國HEINZ亨氏番茄醬聯名，不只全台門市換上番茄鬼的應景布置，即日起至10月31日，還跨界打造「尖叫餓樓」特製腥紅漢堡，包括實打實招牌漢堡、老墨辣鞭炮漢堡、陽光雙蛋海地未來堡、朝日藍帶豬排堡都加入了HEINZ亨氏番茄醬特製配方；還搭配萬聖限量綠色萬聖節小眼怪特調，為招牌早午餐飲品明日葉加上研發主廚特製水果眼球，搞怪開吃。
孩童專屬的「小大人」套餐，大俠愛吃漢寶寶、熊孩子的奶油雞肉麵、吃光光雞肉蛋包飯，三款餐點也擺上了搞怪生動的小眼怪果凍，以葡萄優格製作的果凍基底，搭配血盆大口的野莓果醬及水果眼球，節慶感十足。10月23日至10月31日，拍照完成指定社群活動，還有機會拿到萬聖封印限定小罐番茄醬，限量只送不賣。