一週天氣1圖看懂！週四前回暖飆破30度 週末「驟降6度全台有雨」
新的一週又即將展開，中央氣象署表示，本週天氣大致分為3階段變化，週一（10月23日）早晚較涼，白天溫度回升，週二至週四（10月24日至10月26日）全台天氣大致穩定，氣溫緩步回升，週五（10月27日）開始「雨多雲增」，到週末除了再度轉涼外，各地雨勢也會開始變得明顯。
記者張志浩/綜合報導
氣象署提及，明日東北季風減弱，但早晚仍稍涼，北部多雲，氣溫約攝氏21至29度，中南部晴到多雲，氣溫攝氏22至31度，中午會略感悶熱，南部及中部山區午後會因對流發展出現短暫陣雨，東半部、恆春半島則有局部短暫雨，氣溫約攝氏22至28度，澎金馬多雲到晴。
週二至週四風向轉為偏東風，各地天氣大致維持多雲到晴，僅迎風面東半部有零星雨勢，南部及中部山區依舊會因午後對流發展有短暫陣雨，各地白天高溫普遍回升至攝氏28至31度，中午體感悶熱，中南部夜晚及清晨能見度較低，澎金馬多雲到晴。
氣象署提醒，週五起至下週日（10月29日）東北季風再度增強，天氣將轉為濕涼型態，各地雲量增多，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，白天有感轉涼，高溫僅剩攝氏25度上下，澎金馬有局部短暫雨，風浪較大。