NBA／全聯盟最會賺錢球星！詹皇、柯瑞唯二收入破32億台幣

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假設LBJ透過執行下個賽季的選擇權完成目前的合約，LeBron在2025年的總收入將超過5.3億美元。而在《富比士》2023年全球收入最高運動員排行榜上，只有網壇巨星Roger Federer和足壇巨星Cristiano Ronaldo從商業活動當中賺得更多。
第二會賺的Stephen Curry，在2021年與勇士隊簽署了一份為期四年、價值2.15億美元的合約。進入第二個賽季後，Curry將在2023-24賽季在球場上獲得5190萬美元的收入，成為第一位突破5000萬美元的球員薪資門檻。考慮到他的場外收入，包括個人品牌代言、授權、出場和紀念商品，這位四屆NBA冠軍的收入估計為1.019億美元，僅次於LeBron James的1.176億美元，而兩人也是目前NBA唯二年度收入破億美元的球星。
第三賺錢的則是太陽隊前鋒Kevin Durant，場內場外加總，金額也高達約9140萬美元，隨後依序為「字母哥」Giannis Antetokounmpo、Damian Lillard、Klay Thompson、Joel Embiid 、James Harden、Jimmy Butler，以及並列的Paul George和Nikola Jokic。