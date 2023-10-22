鴻海遭中國查稅　賴清德喊話中共「不要選舉一到就逼台商表態」

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賴清德說，期許未來自己提供國人更完善的健康福利制度，讓國人平均健康餘命可以增加，打造「健康台灣」，讓國人更健康，讓國家更強，讓世界擁抱台灣。他強調，推動「健康台灣」政策，需要中西醫共同合作，結合藥師、護理師、復建師、營養師等醫療界共同加入，進一步帶動健康產業，並將醫療朝向精準醫療的方向發展。
賴清德也懇請所有全國中醫師，都能支持他當選總統、支持民進黨所提出的各區域立委候選人，並將第三張不分區政黨票支持民進黨，讓民進黨能國會實質過半，讓民主政治具體的落實在政黨政治及責任政治，讓國會過半成為政黨負責任的目標，才能有助提出完善的政策，順利推動國政。
賴清德指出，根據《環球日報》報導揭露，台灣企業鴻海在中國的公司被中國政府查稅，期許中國政府能瞭解到，台商是台灣的資產，過去台商對中國的經濟貢獻甚大，不要因為選舉一到，即採取手段逼台商表態，在此情況下，台灣的政府與人民都應該支持台灣企業。
此外賴清德提到，台積電近期決定放棄在桃園龍潭投資，而自己在擔任台南市長時期，為解決當時台積電提出每天增加5萬噸用水，邀集中央經濟部水利署、國科會、農田水利會等相關單位共同商議解決方案，花費相當心力才爭取台積電在台南投資。
賴清德重申，即使台積電在桃園龍潭投資出現困難，但民進黨政府一定會協助台積電在台灣其他地點找到適合投資的廠址，持續投資台灣。台灣幾十年的努力，擁有半導體產業，要持續建構一個好的投資環境，讓科技產業繼續在台灣發展，包括資通訊、精準醫療、精密機械、人工智慧等產業，未來擔任總統，一定大力推動科技產業，讓台灣經濟持續發展。