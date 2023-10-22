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李善均秒付3.5億封口費！遭勒索「我要爆料你吸毒」通話內容曝光

▲李善均遭勒索「我要爆料你吸毒」通話內容曝光，秒付3.5億元封口費。（圖／華映）
▲李善均遭勒索「我要爆料你吸毒」通話內容曝光，秒付3.5億元封口費。（圖／華映）

記者黃雅琪／綜合報導

繼南韓藝人劉亞仁吸毒被逮後，演出《寄生上流》走紅的李善均，近日也牽扯吸毒案件，正在接受檢警調查中；警方之所以找上李善均，其實是透過他與毒品前科犯的帳戶、通聯紀錄，循線調查發現他遭到威脅：「我要爆料李善均吸毒！」因而匯給前科犯3.5億韓元（約新台幣近900萬元）封口費，整起事件才會被揭開。

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▲李善均吸毒案名單中，包含財閥千金黃荷娜、前BIGBANG成員T.O.P前女友韓瑞希。（圖／tvN drama YouTube）
▲李善均吸毒案名單中，包含財閥千金黃荷娜、前BIGBANG成員T.O.P前女友韓瑞希。（圖／tvN drama YouTube）
根據韓媒《Channel A News》報導，韓國警方於9月搜查江南一家聲色場所，從逮捕的數名毒品前科犯中發現，他們的通聯紀錄、銀行交易紀錄，都與南韓藝人李善均有所往來，當中更有多達十幾通與李善均的通話，前科犯在電話中嗆聲：「我要爆料李善均吸毒！」

▲李善均飾演選舉策略家。（圖／華映）
▲李善均最快下週會到案說明。（圖／華映）
韓國警方懷疑，李善均是遭到前科犯勒索，才會匯款3.5億韓元給對方；而接受調查的8人名單當中，包括朴有天前千金女友、知名企業「南陽乳業」創辦人孫女黃荷娜，以及前BIGBANG成員T.O.P舊愛韓瑞希，兩人都曾吸毒被逮，是知名的「染毒慣犯」。據悉，警方最快下週會傳喚李善均到案說明，可能申請身體扣押搜查令，採集毛髮檢驗是否染毒。

▲李善均小檔案。（NOWnews製圖／Naver電影）
▲李善均小檔案。（NOWnews製圖／Naver電影）
李善均

生日：3月2日（48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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