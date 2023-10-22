李善均秒付3.5億封口費！遭勒索「我要爆料你吸毒」通話內容曝光

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韓國警方懷疑，李善均是遭到前科犯勒索，才會匯款3.5億韓元給對方；而接受調查的8人名單當中，包括朴有天前千金女友、知名企業「南陽乳業」創辦人孫女黃荷娜，以及前BIGBANG成員T.O.P舊愛韓瑞希，兩人都曾吸毒被逮，是知名的「染毒慣犯」。據悉，警方最快下週會傳喚李善均到案說明，可能申請身體扣押搜查令，採集毛髮檢驗是否染毒。
李善均
生日：3月2日（48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
生日：3月2日（48歲）
學歷：韓國藝術綜合大學演劇學系畢業
家庭：2009年5月23日結婚，老婆是知名演員田慧振，育有2子
出道：2001年／MBC情境喜劇《戀人們》
代表作：
電視劇《咖啡王子一號店》、《料理絕配Pasta》、《我的大叔》
電影《90分鐘末日倒數》、《寄生上流》
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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