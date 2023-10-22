紐澤西將在台北設首辦事處　州長與蔣萬安見面盼透過台北串起亞太

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蔣萬安談到與墨菲的會面表示，對方談到紐澤西州與台北一樣，都是以創新驅動產業發展聞名，雙方共享生技及資通訊優勢，也都擁有豐沛的高科技人才資源。墨菲也對於內湖科技園區、南港軟體園區以及投資台北辦公室特別感興趣，提到未來雙方可以加深合作。蔣萬安也提到最近在全球各地推動的創業家護照計畫，希望能促進雙方新創產業交流。
蔣萬安說，當他邀請墨菲明年三月來臺北參加智慧城市展Smart City Expo時，他驚喜的說，這個時間點與紐澤西州在臺辦事處開設的時機接近，這個機緣象徵了雙方進一步合作的可能性；他也特別提到，很肯定臺北的發展與潛力，所以期待明年開設的辦事處不只是在臺，更能透過臺北串起在亞太聯繫的樞紐。
蔣萬安得知墨菲喜歡足球，兩人交流最後，蔣也送中華隊的球衣給墨菲，墨菲更開心表示，他曾在高盛任職時派駐在亞洲，如今時隔20多年再回到台灣，感受很深刻，因為台北的魔力就在於人與人之間，都能串起聯繫，在台北總能感到受歡迎，很暖心。蔣也笑著告訴墨菲「明年再來台北，我們再開一場校友會」。
而後墨菲也在社群軟體X上發文表示，很榮幸能與蔣萬安會面，蔣萬安作為有史以來最年輕的台北市長，為台灣的首都帶來了新的活力與領導力。