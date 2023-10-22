稱「掃地黑人最慢來」挨批歧視　柯文哲緩頻再批：我看又是三立

紐澤西將在台北設首辦事處　州長與蔣萬安見面盼透過台北串起亞太

▲紐澤西州州長墨菲（左）與台北市長蔣萬安（右）會面。（圖／台北市政府提供）
▲紐澤西州州長墨菲（左）與台北市長蔣萬安（右）會面。（圖／台北市政府提供）

記者邱新博／台北報導

美國紐澤西州明年3月將在台北設立辦事處，紐澤西州長墨菲（Phil Murphy）近期也來台，除了晉見蔡英文總統之外，也與台北市長蔣萬安見面。蔣萬安說，他與墨菲都是賓州大學的校友，除了叫他州長，也叫他學長。墨菲則肯定台北的發展潛力，期待能透過台北串起亞太聯繫的樞紐。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安於臉書表示，很高興能與他以及紐澤西州政府團隊見面，「說起來，我們都是賓州大學校友，我不但叫他州長，也叫他學長。我們聊起 費城 歲月、紐澤西印象，感覺特別親切。」

蔣萬安談到與墨菲的會面表示，對方談到紐澤西州與台北一樣，都是以創新驅動產業發展聞名，雙方共享生技及資通訊優勢，也都擁有豐沛的高科技人才資源。墨菲也對於內湖科技園區、南港軟體園區以及投資台北辦公室特別感興趣，提到未來雙方可以加深合作。蔣萬安也提到最近在全球各地推動的創業家護照計畫，希望能促進雙方新創產業交流。

蔣萬安說，當他邀請墨菲明年三月來臺北參加智慧城市展Smart City Expo時，他驚喜的說，這個時間點與紐澤西州在臺辦事處開設的時機接近，這個機緣象徵了雙方進一步合作的可能性；他也特別提到，很肯定臺北的發展與潛力，所以期待明年開設的辦事處不只是在臺，更能透過臺北串起在亞太聯繫的樞紐。

蔣萬安得知墨菲喜歡足球，兩人交流最後，蔣也送中華隊的球衣給墨菲，墨菲更開心表示，他曾在高盛任職時派駐在亞洲，如今時隔20多年再回到台灣，感受很深刻，因為台北的魔力就在於人與人之間，都能串起聯繫，在台北總能感到受歡迎，很暖心。蔣也笑著告訴墨菲「明年再來台北，我們再開一場校友會」。

而後墨菲也在社群軟體X上發文表示，很榮幸能與蔣萬安會面，蔣萬安作為有史以來最年輕的台北市長，為台灣的首都帶來了新的活力與領導力。

北市禁高端流感疫苗進入校園挨批　蔣萬安：中央官員應到基層走走

蔣萬安、王必勝為疫苗隔空互罵　薛瑞元甩「這句話」參戰了

內湖交通因台塑遷入惡化　蔣萬安：台塑加開接駁車、公車加密班次

北市拒高端入校！王必勝酸蔣萬安：不可只找同溫層

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞