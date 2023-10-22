周興哲剛當爸就變了！認「享受個人清淨時光」 遭老闆爆重大喜訊
周興哲在今年8月正式升格當爸，與太太趙岱新開心迎接女兒出生，他沒有因此休息，反而積極舉辦巡演搶賺奶粉錢，昨（21）日「Odyssey旅程」世界巡迴演唱會上海站完美收官，所屬星空飛騰國際娛樂CEO羅維君，加碼爆料「喜訊」，由於明年是周興哲出道10年，新專輯已經在籌備中了。此外，周興哲也分享近期養成了「早睡早起」的習慣，因為大清早的時候，可以沒人吵的好好享受自己的清淨時光。
記者吳雨婕／綜合報導
周興哲透露這次上海開唱，都睡得滿好的，平時早睡早起的他，因開唱而特別熬夜，因前置工作會到比較晚一點，原先曾擔心會睡不著，坦承總彩滿累的，但表示不厭其煩地彩是非常必須的，他表示自己大約都晚上10點多、11點就寢，分享其實經過一番調適才變成早睡早起型，「我以前也會到半夜兩點才睡，但發現那個時間其實都在滑手機。」而晚睡就會晚起，他在嘗試過早起後，發現如果大清早6、7點醒來，整個世界好寧靜，那時沒人會吵你，可以專心享受早餐、咖啡和音樂，約有4個小時都是自己的時間，可以心無旁騖享受屬於自己的時光！」
周興哲「Odyssey旅程」上海站第二場迎來嘉賓單依純，也是周興哲的歌曲〈愛你的時候〉對唱者，「原班人馬」首度合體、首次公開演唱這首歌，讓所有小興星感動、尖叫：「圓滿了！」而單依純也表示人生首任演唱會嘉賓，也獻給了好哥哥周興哲，瞬間收穫現場萬人歡呼。