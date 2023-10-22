侯友宜質疑綠電融資有內幕 政院斥：為聲量把投資講成弊案
國民黨總統參選人侯友宜今（22）日質疑綠電融資內幕重重，對此行政院回應，離岸風電在完成目前逐年建置的5.6GW裝置容量後，預計可帶來約1兆元的投資，使歐盟成為台灣最大的外資來源之一。此外第三階段離岸風電規劃，預計可創造1.08兆的投資台灣金額，其中也包括廠商向銀行貸款，未來仍要歸還的融資需求，而侯友宜為聲量，把投資講成弊案，「這樣的民主競爭並不理性。」
記者陳威叡／台北報導
行政院發言人林子倫表示，離岸風電在完成目前逐年建置的5.6GW裝置容量後，預計可帶來約1兆元的投資，也使歐盟成為台灣最大的外資來源之一。副院長鄭文燦所指的融資，則是第三階段的離岸風電規劃，預計可創造1.08兆的投資台灣金額，其中也包括廠商向銀行貸款，未來仍要歸還的融資需求。侯市長為了聲量，把投資講成弊案，這樣的民主競爭並不理性。
林子倫舉例，2019年國民黨在選舉前，就曾批評台商回台投資台灣是假的，後來經濟部一一揭露投資的廠商名單及投資項目，以實際投資成績證明。現在侯友宜又質疑以歐洲外商為主的國際風電外商投資，每到選舉就反對投資台灣，這樣的作法令人不解。
林子倫說，侯友宜自己在新北執政，也提出發展再生能源政策，包括2030年再生能源要占比27％。請問侯友宜，過去在新北的招商投資時，是否要求廠商投資時不能向銀行貸款？未來的政策中，是否會要求風電廠商不得與銀行融資？如果不是，現在就不應以這樣的影射方式，傷害國家經濟及能源發展。
林子倫表示，台灣是出口導向國家，不分朝野都應支持國內企業採購綠電，來滿足國際大廠的要求；而發展風電是達成淨零轉型的重要策略，世界各國無不積極推動，請侯切勿繼續抹黑相關產業，阻礙企業購買綠電，否則恐嚴重影響出口競爭力，阻礙台灣經濟發展，絕非社會各界所樂見。