Tesla電皮卡Cybertruck「遭衝鋒槍掃射」結果曝光！馬斯克揭內幕

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馬斯克(Elon Musk)指出，特斯拉 Cybertruck車款在近期接受「暴力測試」，同時揭露測試內幕，特斯拉使用湯米衝鋒槍(.45口徑子彈，最大彈鼓容量可達100發)，以美國黑幫Al Capone 的攻擊方式，朝向 Cybertruck 掃射完整個彈夾，結果最終連一顆子彈都沒有打破其車門鋼板，只留下大量的子彈凹痕。
這段影片曝光後，再度讓市場對這款硬派的電動皮卡車燃起興趣。Cybertruck車身採用大面積不鏽鋼材質，並有三種動力規格，分別為單馬達後輪驅動、雙馬達四輪驅動和三馬達四輪驅動，其中三馬達版本最大馬力可達794匹，零百加速2.9秒，，最高時速可達210公里，續航最大里程為800公里。
過去特斯拉曾多次延後Cybertruck的交付，但截至2023年7月，這車款的訂單依舊超過190萬輛。馬斯克本人也在特斯拉Q3法說會中坦言，Cybertruck還需要大量的作業後，才能實現量產，並以民眾可以負擔的價格上市，「我們用Cybertruck挖了自己的墳墓」，他認為還需要12至18個月，Cybertruck才能為特斯拉帶來貢獻。Cybertruck預計將於11月底從開始交付，目前仍處於「試生產」階段，德州廠每年約可生產12萬5000輛。