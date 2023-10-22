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Tesla電皮卡Cybertruck「遭衝鋒槍掃射」結果曝光！馬斯克揭內幕

▲特斯拉（Tesla）電動皮卡Cybertruck近期接受了一場暴力測試。（圖／X@teslaownersSV）
▲特斯拉（Tesla）電動皮卡Cybertruck近期接受了一場暴力測試。（圖／X@teslaownersSV）

記者潘毅/綜合報導

自2019年特斯拉（Tesla）公布了電動皮卡Cybertruck之後，這車款就成為全球車界關注焦點，不過原定在2023年9月的首批交車再度延遲，讓許多準車主心急如焚。不過昨（21）日特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)在社群平台X上分享Cybertruck 近日完成了一場暴力測試，畫面也引發熱議。

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馬斯克(Elon Musk)指出，特斯拉 Cybertruck車款在近期接受「暴力測試」，同時揭露測試內幕，特斯拉使用湯米衝鋒槍(.45口徑子彈，最大彈鼓容量可達100發)，以美國黑幫Al Capone 的攻擊方式，朝向 Cybertruck 掃射完整個彈夾，結果最終連一顆子彈都沒有打破其車門鋼板，只留下大量的子彈凹痕。

▲以湯米衝鋒槍(.45口徑子彈，最大彈鼓容量可達100發)朝向 Cybertruck 掃射完整個彈夾，結果最終連一顆子彈都沒有打破其車門鋼板。（圖／X@teslaownersSV）
▲暴力測試中，他們以湯米衝鋒槍(.45 口徑子彈，最大彈鼓容量可達100發)朝向 Cybertruck 掃射完整個彈夾，結果最終連一顆子彈都沒有打破其車門鋼板。（圖／X@teslaownersSV）
這段影片曝光後，再度讓市場對這款硬派的電動皮卡車燃起興趣。Cybertruck車身採用大面積不鏽鋼材質，並有三種動力規格，分別為單馬達後輪驅動、雙馬達四輪驅動和三馬達四輪驅動，其中三馬達版本最大馬力可達794匹，零百加速2.9秒，，最高時速可達210公里，續航最大里程為800公里。

▲Cybertruck車身採用大面積不鏽鋼材質，並有三種動力規格，分別為單馬達後輪驅動、雙馬達四輪驅動和三馬達四輪驅動。（圖／tesla官網）
▲Cybertruck車身採用大面積不鏽鋼材質，並有三種動力規格，分別為單馬達後輪驅動、雙馬達四輪驅動和三馬達四輪驅動。（圖／tesla官網）
過去特斯拉曾多次延後Cybertruck的交付，但截至2023年7月，這車款的訂單依舊超過190萬輛。馬斯克本人也在特斯拉Q3法說會中坦言，Cyber​​truck還需要大量的作業後，才能實現量產，並以民眾可以負擔的價格上市，「我們用Cyber​​truck挖了自己的墳墓」，他認為還需要12至18個月，Cybertruck才能為特斯拉帶來貢獻。Cybertruck預計將於11月底從開始交付，目前仍處於「試生產」階段，德州廠每年約可生產12萬5000輛。

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