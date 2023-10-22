「夜班護理師」加薪有譜！薛瑞元：夜班加給4至5成 最快1月上路
護理師鬧人力荒，日前行政院會同意補助護理人員「夜間津貼」，小夜每班補助新台幣400至600元、大夜每班補助600元至1000元，不過相關公會則盼望全面加薪；衛福部長薛瑞元今（22）日表示，全面加薪採取逐步發展，夜班一定要優先處理，目前規劃夜班費加給部分，除了原定編列的夜班加給金額外，衛福部也再編列40％到50％給醫院，用於衛福部未計算到，但實際有上夜班者，最快夜班加給會在明年1月上路。
記者孫唯容／綜合報導
日前衛福部宣布將優先對護理師夜班給予加給，今天護理師等醫療人員舉辦醫療勞權大遊行，盼望能人力補足、提升待遇等，而針對夜班護理師提供津貼，相關醫療人員則認為應該全面加薪。
衛福部長薛瑞元今天受訪時表示，要符合三班護病比，夜班問題一定要先處理，否則夜班人手不易招募，符合三班護病比將會比較困難；目前針對白班加給部分，衛福部昨與各公會討論時有表示，將給予「繁重工作加給」，針對特殊極重症將給予加給。
薛瑞元表示，夜班加給除了醫院申報的部分，衛福部也再編列40％到50％的加給金給醫院，用於衛福部未計算到，但實際有上晚班者，相關規劃最快明年1月上路。