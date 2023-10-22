民眾黨嫁女兒！正妹發言人吳怡萱補辦婚禮　郭台銘也送花藍獻祝福

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吳怡萱2020年時就在社群軟體IG上公開宣布結婚，她當時更透露交往3年的男友其實是自己追來的，她感性說道，「3年前，謝謝我自己，在茫茫人海中找到你；3年後，謝謝我自己，眼光獨到決定就是你，男友，我追來的；腦公，我把握的」。
吳怡萱也在3年後的今年於士林青青會館補辦婚宴，現場除柯文哲外，柯文哲競辦總幹事黃珊珊、主任周榆修，台北市議員陳宥丞、黃瀞盈、林珍羽、張志豪，立委張其祿、邱臣遠、陳婉慧、民眾黨副秘書長許甫與柯辦發言人陳智菡夫婦、發言人楊寶楨與新北市議員戴相儀也都到場祝福。
柯文哲雖未出席，但也錄影片獻上祝福，他恭喜吳怡萱小倆口開啟人夫人妻模式，並提醒婚姻要彼此不斷磨合妥協，「家是講愛的地方，不是講道理的地方。」
1989年次的吳怡萱，今年31歲，世新大學新聞系畢業後待過壹電視、台視，主跑台北市政府，因長相甜美被封為「小梁詠琪」。2019年，鴻海創辦人郭台銘角逐2020年總統選舉，吳怡萱離開主播台，投入郭台銘幕僚團隊，擔任郭台銘辦公室副發言人一職，後轉到民眾黨參選中正萬華市議員，後進入民眾黨台北市議會黨團擔任黨團副總召，現為柯辦3名發言人之一。
與會的楊寶楨與戴湘儀都有發吳怡萱結婚的動態與照片，也留下祝福、或是說「好美喔」等留言，現場氣氛歡樂，陳宥丞也說，希望吳怡萱盡快成家立業、早生貴子，救救台北市的生育率未來可以帶著小孩一起打拼。