台北市早午餐吃到飽80元！「不限用餐時間」佛爆 大胃王現場朝聖
YouTuber「吃貨豪豪」日前發出新影片，他前往位於台北市北投區的一間早午餐店，結果發現門外竟掛著「假日NT80元」的告示，一問之下才得知，這是「早午餐」吃到飽的價格，而且老闆還表示「沒有限時間」。
記者潘毅/綜合報導
這間引發話題的「吃到飽」早餐店於10月2日剛開幕，豪豪進入店裡之後，先查看了整桌自助吧提供的品項，包含炒飯、義大利麵、蘿蔔糕及酥皮濃湯、麵包、馬鈴薯沙拉、煎餃、空心菜、高麗菜、火腿、鴨血、小熱狗、小香腸、櫛瓜及炒蛋等等多種菜色，相當豐富。
豪豪先夾了一盤菜色，包含炒蛋、蘿蔔糕、煎餃、香腸等，並估算「這樣的份量在外面早午餐大概180元起跳」，而吃到中途，還看到老闆將桌上各種品項補滿，CP值讓豪豪也十分滿意，走出店外更看到滿滿排隊人潮。
影片曝光後，立刻讓不少網友大讚「這種早午餐根本是飯店buffet等級的！這麼平價就不奢求東西品質了，竟然看起來還這麼可口」、「真心祝褔佛心老闆能大賺錢，品項多，價格又便宜，給100個讚」、「感覺老闆是在做善事」、「剛開老板也還在試算成本吧～等漲到雙方都合意的價格就穩定了，光那酥皮濃湯開價100都會有人買單吧」。
還有內行人透露「這間店已漲價，但仍是非常佛心 ，價格：平日80假日100 ，營業時間：5：30～13：30，先前老闆累病休息一天，竟被刷1星負評」、「現場人多時要排約20-60分鐘，下次還想再去吃」。