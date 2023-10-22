日本藥企主管涉間諜罪被抓　矢板明夫：中國已成「充滿風險」之處

艾米尼之死翻版！伊朗16歲少女「未戴頭巾」遭毆　官媒稱已經腦死

▲伊朗16歲少女潔拉萬因為搭地鐵時沒戴好頭巾，遭宗教警察毆打至昏迷，伊朗官媒稱少女遭判已經腦死，儼然成為艾米尼事件翻版。（圖／翻攝自X）
▲伊朗16歲少女潔拉萬因為搭地鐵時沒戴好頭巾，遭宗教警察毆打至昏迷，伊朗官媒稱少女遭判已經腦死，儼然成為艾米尼事件翻版。（圖／翻攝自X）

國際中心楊智傑／綜合報導

伊朗庫德族少女艾米尼（Mahsa Amini）因佩戴頭巾方式不符規範，遭宗教警察逮捕且因疑似遭毆而傷重身亡，引發伊朗各地湧現抗議浪潮。一年過後在伊朗首都德黑蘭，另一名16歲少女潔拉萬（Armita Garawand）也因沒有遵守佩戴頭巾規定，遭到警察毆打至昏迷，伊朗官媒今（22）更稱少女已遭宣判腦死，儼然成為艾米尼事件翻版。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《路透社》、《衛報》等報導，潔拉萬在今年10月初於德黑蘭搭乘地鐵時，據傳因為沒有遵守佩戴頭巾規定，遭到宗教警察盤問，更遭到毆打癱倒在地，緊急被送往當地的晨曦（Fajr）醫院觀察治療；事發當時的錄影畫面可以看見，潔拉萬被其他同行友人抬下車時已經失去知覺，一動也不動地被置於月台等待救護人員。

報導指出，伊朗官媒曾公開過監視畫面，並稱潔拉萬是因血壓下降而暈倒，並撞到車廂的一側。但衛報稱影片內容經過剪輯，並未顯示地鐵車廂內發生什麼事，只能看到她走進去，然後被抬出來，而且影片畫質低，並未清楚顯示她戴哪種頭巾。

伊朗官媒「伊斯蘭共和國新聞網」今報導指出少女已經腦死，半官方的法爾斯通訊社（Fars）則在採訪潔拉萬父母的報導中，指出其父稱已檢查所有影片，「事實證明這起事件是一宗意外，我們請求大家為我們孩子的康復祈禱」，並稱父母認為她沒有受到攻擊，不過這番言論也被不少網友認為是潔拉萬父母受到脅迫才做出的發言。

庫德人權非政府組織（Hengaw）曾公開一張潔拉萬躺在醫院病床上的照片，畫面中她身上布滿醫療設備、頭部被包紮，且需要靠管子餵食。

▲伊朗16歲少女阿米塔因為搭地鐵時沒戴好頭巾，就被警察毆打至昏迷，目前仍留院觀察。（圖／翻攝X）
▲伊朗16歲少女潔拉萬因為搭地鐵時沒戴好頭巾，就被警察毆打至昏迷，伊朗官媒宣布其已經腦死。（圖／翻攝X）
2022年9月13日，少女艾米尼因「頭巾戴得太鬆」為由遭宗教警察帶走，她在拘留期間昏迷，3天後死亡。公眾擔心的「潔拉萬步上艾米尼後塵」果真發生；無獨有偶地，2名報導艾米尼之死的伊朗女記者，今日同樣也被伊朗法院判處最高7年的有期徒刑，罪名包括「與敵對的美國政府勾結」、「危害國家安全」等等，這些行為再度證明伊朗政府對於婦女權利的保障空間縮緊。

埃及舉行和平高峰會！美國伊朗以色列哈馬斯均未參加　難斡旋停火

加薩醫院被炸！伊朗痛批以色列「比ISIS更可恨」　警告：時機已至

恐開多條戰線！以色列斥真主黨加劇緊張　伊朗：不會坐視加薩被侵

遭指哈馬斯背後金主！伊朗首領：以色列犯下大錯、支持巴勒斯坦人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞