艾米尼之死翻版！伊朗16歲少女「未戴頭巾」遭毆　官媒稱已經腦死

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報導指出，伊朗官媒曾公開過監視畫面，並稱潔拉萬是因血壓下降而暈倒，並撞到車廂的一側。但衛報稱影片內容經過剪輯，並未顯示地鐵車廂內發生什麼事，只能看到她走進去，然後被抬出來，而且影片畫質低，並未清楚顯示她戴哪種頭巾。
伊朗官媒「伊斯蘭共和國新聞網」今報導指出少女已經腦死，半官方的法爾斯通訊社（Fars）則在採訪潔拉萬父母的報導中，指出其父稱已檢查所有影片，「事實證明這起事件是一宗意外，我們請求大家為我們孩子的康復祈禱」，並稱父母認為她沒有受到攻擊，不過這番言論也被不少網友認為是潔拉萬父母受到脅迫才做出的發言。
庫德人權非政府組織（Hengaw）曾公開一張潔拉萬躺在醫院病床上的照片，畫面中她身上布滿醫療設備、頭部被包紮，且需要靠管子餵食。
2022年9月13日，少女艾米尼因「頭巾戴得太鬆」為由遭宗教警察帶走，她在拘留期間昏迷，3天後死亡。公眾擔心的「潔拉萬步上艾米尼後塵」果真發生；無獨有偶地，2名報導艾米尼之死的伊朗女記者，今日同樣也被伊朗法院判處最高7年的有期徒刑，罪名包括「與敵對的美國政府勾結」、「危害國家安全」等等，這些行為再度證明伊朗政府對於婦女權利的保障空間縮緊。