壽山巖觀音寺隆重慶祝280週年五朝福醮　系列文藝活動今頒獎

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壽山高中廣告設計科的江庭真這次勇奪海報比賽高中組第一名，她感謝壽山巖觀音寺舉辦此次比賽，能夠獲獎也非常的高興。江庭真表示，以舞龍為主題是因為看到壽山巖觀音寺舉辦的「全國舞龍公開賽」，且龍有吉祥、尊貴的象徵，也可以祈求消除災害，因此選用舞龍作為主題參與比賽。
江庭真指出，因為她也是嶺頂參拜這款桌遊的設計者，在過程中也對壽山巖有一定的認識，因此老師推薦她參加此項比賽，也獲得很好的成績。最後她也感謝指導楊朝勝老師，在她的作品當中給予了很多的建議，讓作品變得更好。
大師揮毫作品則由莊敬國小主辦，行書之美體現在流暢的筆觸、書法韻律、內外兼修和獨特的氣質，賦予文字令人陶醉的藝術感、篆書作品古樸中蘊含力量，方正俐落，剛柔相濟，獨特而深邃，是漢字書法中的瑰寶；另外，壽山高中主持國、高中組海報比賽。學生作品都達到令人驚嘆的水準，無疑是一場精彩絕倫的藝術盛宴，值得親自前來體驗。
林明義表示，這次建廟280週年五朝福醮有很多慶典活動，獲獎學生及社會人士的作品都相當優秀，也為慶典活動增色不少，即日起得獎作品會壽山巖觀音寺三樓會議室展出至11月5日，並同步進行線上展覽(展覽網址: https://reurl.cc/m0klN1)，讓更多人能夠欣賞到這些出色的作品。