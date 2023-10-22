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壽山巖觀音寺隆重慶祝280週年五朝福醮　系列文藝活動今頒獎

▲桃園市壽山巖觀音寺為慶祝建廟280週年，規劃一系列文化藝術活動，辦理全國攝影與海報競賽，今天舉行頒獎典禮。（圖／記者李春台攝，2023.10.22）
▲桃園市壽山巖觀音寺為慶祝建廟280週年，規劃一系列文化藝術活動，辦理全國攝影與海報競賽，今天舉行頒獎典禮。（圖／記者李春台攝，2023.10.22）

記者李春台／桃園報導

桃園市壽山巖觀音寺為慶祝建廟280週年，規劃一系列文化藝術活動，辦理全國攝影與海報競賽，今（22）日舉行頒獎典禮。董事長林明義表示，廟埕是庶民文化的起點，民眾與廟宇的關係異常緊密，因此今年活動擴大辦理，從探索壽山巖周邊的生態和風景與多樣性的民俗活動，在光影與顏色的構圖捕捉中，透過攝影者的角度，傳達藝術之美，將壽山巖觀音寺的故事和精神宣揚至全國。

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此次攝影展覽中，承辦的文欣國小共提交267件參展作品，由於今年的參賽作品非常豐富且引人入勝，評審委員會決定增加錄取數量，這些獲獎作品傳達出了民眾對祭祀活動的虔誠，對觀音寺建築與生態之美的關注，也表達人與人之間溫馨故事的情感。

▲壽山高中廣告設計科的江庭真這次勇奪海報比賽高中組第一名，她感謝壽山巖觀音寺舉辦此次比賽，能夠獲獎也非常的高興。（圖／記者李春台攝，2023.10.22）
▲壽山高中廣告設計科的江庭真這次勇奪海報比賽高中組第一名，她感謝壽山巖觀音寺舉辦此次比賽，能夠獲獎也非常的高興。（圖／記者李春台攝，2023.10.22）
壽山高中廣告設計科的江庭真這次勇奪海報比賽高中組第一名，她感謝壽山巖觀音寺舉辦此次比賽，能夠獲獎也非常的高興。江庭真表示，以舞龍為主題是因為看到壽山巖觀音寺舉辦的「全國舞龍公開賽」，且龍有吉祥、尊貴的象徵，也可以祈求消除災害，因此選用舞龍作為主題參與比賽。

江庭真指出，因為她也是嶺頂參拜這款桌遊的設計者，在過程中也對壽山巖有一定的認識，因此老師推薦她參加此項比賽，也獲得很好的成績。最後她也感謝指導楊朝勝老師，在她的作品當中給予了很多的建議，讓作品變得更好。

大師揮毫作品則由莊敬國小主辦，行書之美體現在流暢的筆觸、書法韻律、內外兼修和獨特的氣質，賦予文字令人陶醉的藝術感、篆書作品古樸中蘊含力量，方正俐落，剛柔相濟，獨特而深邃，是漢字書法中的瑰寶；另外，壽山高中主持國、高中組海報比賽。學生作品都達到令人驚嘆的水準，無疑是一場精彩絕倫的藝術盛宴，值得親自前來體驗。

林明義表示，這次建廟280週年五朝福醮有很多慶典活動，獲獎學生及社會人士的作品都相當優秀，也為慶典活動增色不少，即日起得獎作品會壽山巖觀音寺三樓會議室展出至11月5日，並同步進行線上展覽(展覽網址: https://reurl.cc/m0klN1)，讓更多人能夠欣賞到這些出色的作品。

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