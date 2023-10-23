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河北彩花拿台灣手搖飲性感自拍！粉絲見「這品牌」嗨翻：要賺爛了

▲河北彩花突然拿起台灣的手搖飲性感自拍，粉絲見到後通通嗨翻，認為50嵐要賺爛了。（圖／河北彩花IG）
▲河北彩花突然拿起台灣的手搖飲性感自拍，粉絲見到後通通嗨翻，認為50嵐要賺爛了。（圖／河北彩花IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

現年24歲的日本AV女優河北彩花，憑藉親民的個性與甜美火辣的身材，廣受台灣粉絲喜愛，特別是三上悠亞退役之後，讓河北彩花直接成為鄉民們心中的D槽女神。日前河北彩花就突然曬出一系列的台灣手搖飲自拍照，立刻造成轟動，網友紛紛直呼：「50嵐要賺爆了！」

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河北彩花昨日突然在IG上貼出好幾張拿著50嵐手搖飲的自拍照，只見她用水汪汪的無辜眼神，對著鏡頭賣萌放電，微性感嘴唇含著吸管，讓人充滿無限的遐想。沒想到照片曝光後，瞬間湧入6萬多人按讚。

▲河北彩花拿著台灣手搖飲50嵐，並貼出一系列的自拍照，超像代言人，掀起網友們討論。（圖／河北彩花IG）
▲河北彩花拿著台灣手搖飲50嵐，並貼出一系列的自拍照，超像代言人，掀起網友們討論。（圖／河北彩花IG）
雖然河北彩花並未在貼文中多作說明，但一連串的自拍照，足以顯現她有多麼喜愛台灣這一味，讓大家紛紛留言嗨喊，「50嵐賺翻了，這廣告效應」、「彩花快寄發票給50嵐」、「50嵐發了」、「50嵐還不請河北來代言」。

事實上，河北彩花在19歲那年一出道就獲得排行榜銷售第一，結果才出道兩個月就消失，回歸社會當上班族。她曾公開表示，因為找不到當初拍片的那種熱情，才決定於2021年回歸，結果僅用4部片就奪下全日本最受歡迎的女優，更被譽為是「三上悠亞的接班人」，再加上非常親民的個性，每次來到台灣就擄獲許多粉絲的心。


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