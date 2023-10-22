哈馬斯遺體搜出興奮劑藥物！以媒：武裝成員疑使用「聖戰藥丸」
巴勒斯坦武裝組織哈馬斯成員7日突襲以色列南部，以色列軍方稱哈馬斯朝當地發射了5千多枚火箭，小鎮也被哈馬斯成員血洗，留下數百具包含兒童、婦女在內的遺體；根據以色列媒體最新報導，軍方在俘虜與戰死的哈馬斯成員身上發現了被稱為「聖戰藥丸」的非法興奮劑藥丸「Captagon」，這類藥物因多為激進恐怖份子用來抑制恐懼和痛苦而成名。
國際中心楊智傑／綜合報導
以色列電視台「12頻道」（Channel 12）報導指出，以色列軍方在被俘虜的哈瑪斯成員，以及戰後發現的哈馬斯組織成員屍體衣服內找到了「Captagon」藥片。由於這項藥物含有苯甲錫林（Fenetylline，又譯芬乃他林），具有與安非他命類物質相似的作用，過去被用來治療兒童過動症、嗜睡症和憂鬱症，但在1980年代後期因為被發現有成癮性在國際上被禁止，如今經常被認為轉向在中東地區非法生產，以滿足波灣市場，也因其非法生產造價低廉、易上癮且能保持服用者亢奮、降低恐懼感，而稱為「聖戰毒品」（Jihad drug）。
以色列媒體報導稱，許多死亡的哈馬斯士兵口袋裡都被搜出這種藥物，被認為是暗示哈馬斯成員在服用Captagon後的不知疲倦、減少恐懼心理等作用下，發動駭人聽聞的恐怖攻擊事件；2015年法國巴黎巴塔克蘭劇院（Bataclan）遭恐怖份子攻擊，當時就傳出恐怖份子襲擊時曾服用此藥壯膽。
《BBC》、《泰晤士報》曾報導過「聖戰藥丸」是阿拉伯地區富家子弟間最流行的毒品，也是激進武裝份子與戰士在行動前會自行服用的藥物。許多非法組織在敘利亞、黎巴嫩進行生產，在敘利亞當地便宜的藥丸零售價甚至不到一美元。