馬文君感性回憶對亡父承諾　透露曾記錯學校接不到小孩

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謝龍介要大家想一想，「一個軍火商若要勾結，勾結馬文君做什麼？當然去勾結執政黨立委。」有群人知道他們的江山和政權快沒了，硬要吃硬要搶、有縫隙就鑽。他強調台灣人不反對買武器，但不願當冤大頭，一位立委勇敢站出來擋預算、替人民顧守血汗錢，執政黨的黨主席卻帶頭全黨打一人。若大家還以為馬文君選情很穩，就會像前國民黨立委顏寬恒那樣，票開出來才說「怎麼會這樣？」、「到時候人家已經露出奸臣笑了」。
馬文君感性回憶28年前、父親前省議員馬榮吉在她面前倒下的往事，當年馬文君新婚，父親大老遠為丈夫的叔叔、前花蓮縣長王慶豐選舉站台，走下台坐回她身邊時突然倒下。她送遺體回南投，對著已逝的父親說「我會把這個家扶起來，你對鄉親做的承諾我一定替你完成」，馬文君講到哽咽停頓、台下民眾有人心疼流淚，也有人大喊加油。
馬文君說，她在停靈的廳頭大哭一場後站起來，「從此我很少哭了」。這次潛艦風波，她多次在宮廟神明面前說，自己絕沒有對不起南投人、沒對不起國家、沒出賣台灣人。「若要說對不起誰，我對不起我的先生和兒子、女兒」。
馬文君說，她的孩子曾被誤會來自單親家庭，「我忘記去畢業典禮、忘記他們讀幾年級，上了國中我還到國小要接人」。她說，家人在她最困難時給予力量，支持她不要倒下。兒子還吃素21天、唸大悲咒迴向給她和攻擊她的人，相信媽媽一定會度過難關。她深吸一口氣後說，「我一定要展現南投人的骨氣，南投人是不會被擊倒的」、「如果我被民進黨打倒，就沒有天理，我會很堅強站在這裡、當選立委，讓貪污的政黨下台。」
馬文君並向民進黨喊話，「請把『出賣台灣』這4個字吞回去」、「我們希望和平，但不反對購買武器」，她自認清清白白監督政府，但潛艦不是一般軍艦，裡面乘載好幾十人名優秀年輕軍士官，若浮不出來，「就是一口鐵棺材，會犧牲很多年輕人生命」，她強調無法做出好的武器，才是真正的出賣台灣。