台中毒男拒檢！踩油門加速輾警車拖行20公尺 遭警圍捕壓制落網
22日晚間7時許，台中市第六分局市政派出所員警，巡邏經過西屯區上安路與至善路口時，見到一台自小客車紅燈違規右轉，因此上前攔查，未料54歲黃姓駕駛先是假意配合，接著竟狂踩油門加速落跑，警方一路尾隨，黃男又於車陣中加速後退，撞擊警用機車、並輾壓拖行逾20公尺，之後棄車逃逸，所幸支援警力趕抵展開圍捕，將黃男緝捕到案，並查獲毒品及吸食器，全案持續偵辦中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時員警巡邏至上安路與至善路口時，見到黃男駕駛的自小客車紅燈違規右轉，上前盤查時，黃男先是佯裝配合，之後加速逃逸，沿台灣大道快車道往郊區方向落跑，因正值交通顛峰時間，黃男於台灣大道、朝富路口陷入車陣。員警隨即喝令黃男下車受檢，但黃男卻突然加速倒車，衝撞警用機車拖行超過20公尺後棄車逃逸，所幸並未造成員警受傷。
支援警力抵達後，警方立即發動攔截圍捕，於河南路上將黃男壓制逮捕，並在車內起獲海洛因0.7公克、安非他命3.2公克及7組毒品吸食器，全案訊後將依妨害公務及毒品罪嫌移送法辦。
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