宥勝承認「4歲人生就痛苦混亂」 掉淚下決心改變：不再傳給後代
宥勝消失演藝圈4個多月，近來不定時更新粉專，分享做禪修、心理諮商、團體治療的心得，昨（22）日他坦承「自幼人生就痛苦混亂」、家庭不完整，痛定思痛修正自己，「不再傳給孩子，不再繼續下去...」
記者楊穎軒／綜合報導
「一名有伴侶，有子女的男性，該如何將自己的力量成為貢獻，而非傷害，是我非常渴望學習的課題」，宥勝表示，「家庭完整和諧」這門學分，他從4歲開始就不及格，報名兩天一夜團體諮商課程，過程有汗水和淚水，體悟到「原始的男性力量」竟然可以如此正面轉換，讓自己、家庭、社會都可以減少混亂，達到全面健康的生活平衡。
宥勝說：「雖然不知自己多久才能及格，但我會竭盡全力，讓這種自幼就痛苦混亂的人生，不再傳給孩子，不再繼續下去...」並感謝一同努力進步的兄弟夥伴們，「每滴眼淚與汗水，都在讓我們的家庭更和諧，老婆更幸福，孩子更快樂。一起加油！」不少網友留言為他加油打氣。
※【NOWnews 今日新聞
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