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重陽節限定！全家咖啡第2杯9元、寄杯限今天　星巴克免費變特大杯

▲重陽節一日限定，全家超商今天單品咖啡第2杯9元、可線上寄杯；星巴克除了買一送一優惠券，大杯飲品將奶類換成椰奶，可免費升級特大杯。（圖／業者提供）
▲重陽節一日限定，全家超商今天單品咖啡第2杯9元、可線上寄杯；星巴克除了買一送一優惠券，大杯飲品將奶類換成椰奶，可免費升級特大杯。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

今天重陽節、明（24）日迎霜降，代表秋天正式進入尾聲，冬天到來之前，熱咖啡趕緊囤起來。全家今（23）日祭出單品咖啡優惠，限時一天第2杯9元；7-11響應國際燕麥日，線上APP指定品項買6送3，門市也有燕麥飲品全系列第二杯半價；星巴克除了中獎率逼近100%的買一送一之外，大杯飲品將奶類更換成椰奶，就能免費升級成特大杯，《NOWnews》整理咖啡優惠一次看。

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🟡全家

📍APP｜限10月23日．10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

▲全家大杯單品拿鐵2杯119元，相當於5.4折。（圖／手機截圖）
▲全家大杯單品拿鐵2杯119元，相當於5.4折。（圖／手機截圖）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜即日起至10月31日
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）

◾中杯精品燕麥拿鐵第2杯半價，7.5折（原價110元、特價83元）

◾特大杯燕麥奶茶第2杯半價，7.5折（原價70元、特價53元）

◾大杯／中杯燕麥拿鐵第2杯半價，7.5折（原價75／65元、特價56／49元）

▲7-ELEVEN門市至10月31日前，燕麥飲品全系列第二杯半價。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN門市至10月31日前，燕麥飲品全系列第二杯半價。（圖／業者提供）
📍APP｜即日起至10月31日
◾大杯冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）

◾精品冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）

◾冰黑糖珍珠燕麥奶買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）

◾冰燕麥奶茶買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）

▲APP行動隨時取推出國際燕麥日指定品項買6送3。（圖／業者提供）
▲APP行動隨時取推出國際燕麥日指定品項買6送3。（圖／業者提供）
🟡星巴克
即起至10月29日期間，點購大杯以上飲品，並將奶類更換成椰奶，可免費升級成特大杯。而「ROCK ON TOGETHER 賞秋派對 數位體驗」則進行至10月31日，可選擇臉書、LINE、Google帳號參加活動，獲得「好友分享」買一送一優惠券，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換日是11月2日。

🔍ROCK ON TOGETHER 賞秋派對 數位體驗（點此連結）

▲星巴克今天再開喝「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克除了有買一送一優惠券，大杯飲品將奶類換成椰奶，可免費升級成特大杯。（示意圖／記者蕭涵云攝）

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