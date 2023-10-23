重陽節限定！全家咖啡第2杯9元、寄杯限今天　星巴克免費變特大杯

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📍APP｜限10月23日．10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜即日起至10月31日
◾大杯黑糖珍珠燕麥奶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾中杯精品燕麥拿鐵第2杯半價，7.5折（原價110元、特價83元）
◾特大杯燕麥奶茶第2杯半價，7.5折（原價70元、特價53元）
◾大杯／中杯燕麥拿鐵第2杯半價，7.5折（原價75／65元、特價56／49元）
📍APP｜即日起至10月31日
◾大杯冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾精品冰燕麥拿鐵買6送3，6.7折（原價110元、特價73元）
◾冰黑糖珍珠燕麥奶買6送3，6.7折（原價75元、特價50元）
◾冰燕麥奶茶買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
🟡星巴克
即起至10月29日期間，點購大杯以上飲品，並將奶類更換成椰奶，可免費升級成特大杯。而「ROCK ON TOGETHER 賞秋派對 數位體驗」則進行至10月31日，可選擇臉書、LINE、Google帳號參加活動，獲得「好友分享」買一送一優惠券，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換日是11月2日。
🔍ROCK ON TOGETHER 賞秋派對 數位體驗（點此連結）