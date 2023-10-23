強打中年／中信兄弟沒進季後賽！季中換帥風險大　不能都怪彭政閔

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林威助5月10日被撤換，改當海外顧問，因此彭政閔一接任，就要扛下10勝1和15敗的戰績，雖然生涯執教首場就贏球，但這跟彭政閔本來設定的的接任時間相比，的確令人有點意外。
而球員原本按照去年秋訓、春訓，加上上半季要求的方式調整，但換了教練，雖然依舊是同樣體系，但撤換教練，不管是調度、想法、作戰等，還是有些不一樣，而且也沒有一定答案。
兄弟確定無緣三連霸，球迷一定急著找「戰犯」，當然總教練絕對會被檢討，但就算要「改革」，也非一朝一夕，加上球隊傷兵，跟今年也有艾里歐吸食大麻事件影響，兄弟「人」事問題較嚴重，十分艱辛。
彭政閔接下總教練一職，當然希望球隊變更好，但今年他跟兄弟簽下的合約也即將到期，他在賽後說出：「這是我一個人的責任，在球季結束後，我會把該做的事做完，為今年沒打進季後賽，負起責任。」但實際上，這只是他帶兵第一年，或許也該給他一點時間，起碼有完整的一年球季後，才能下定論。
關於強打中年：
一位長期觀察國內外棒、籃球生態的瘋狂球迷，也是一位愛碎碎念的中年大叔。
偶爾也會看一下電影、動漫，對模型、公仔也小有涉略。
最喜歡的球員是灌籃高手中的主角櫻木花道，以及大聯盟日籍好手鈴木一朗。