激戰不分區／基進來勢洶洶！時力國會生存保衛戰 力求突破5%門檻
明年總統與立委選舉，民眾黨喊出國會三黨不過半，時代力量過去也曾是第三大黨，但明年立委選情相當艱困，除了區域立委選情必須突破兩大黨夾殺外，不分區立委也希望能突破門檻，繼續在國會保有席次。但特別的是，曾是時代力量招牌的前立委黃國昌，這次並不在時代力量的不分區立委名單內，明年選舉，時力必須靠政策吸引選民支持。
記者何哲欣／台北報導
時代力量提出8席不分區立委提名名單，依序分別是台中市前副市長林依瑩、前苗栗縣議員宋國鼎、婦產科醫師江盛、作家陳泰源、全國外送產業工會創會理事長陳昱安、時代力量發言人余佳蒨，以及曾代表時力參選高雄市議員的鄭侑青。時代力量黨主席王婉諭說，區域加不分區立委目標保住5席、力拚8席，盼帶領更有戰力的時力，重新擦亮新政治的招牌。
除了時代力量外，積極爭取立委席次的小黨還有台灣基進。台灣基進曾與民進黨合作，2020年獲創黨首席立委，即前立委陳柏惟，不過在陳柏惟遭罷免並退黨後，台灣基進目前區域立委呼聲最高的是參選台北市港湖區的醫師吳欣岱。
至於不分區立委，台灣基進公布首波的不分區參選人名單，包括中央大學法文系助理教授史惟筑、律師黃馨瑩，以及台灣基進發言人楊佩樺等3人。台灣基進黨主席王興煥表示，基進將力拚政黨票突破5%、進入國會。