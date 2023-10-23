天氣預報／週四前把握好天氣！週末東北季風再臨 北台灣小心大雨
全新的一週展開，本週天氣比起上週皆受到東北季風影響，週四（10月26日）之前除了東半部，天氣都較為穩定，較需注意的是週五起（10月27日）東北季風增強，水氣增多，迎風面的北台灣、東部地區降雨會增加，週末各地氣溫也將明顯下跌，早晚低溫會再跌破攝氏20度外，白天高溫也僅剩23至25度。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險分析師吳聖宇表示，今（23）日起至週四，偏東風的環境讓水氣有逐日減少的趨勢，迎風面東半部有短暫陣雨，西半部位於背風面，天氣穩定、多雲到晴，但空氣品質容易較差；溫度方面，因為風向的關係，北部、東半部高溫大致在攝氏27至29度左右，中南部更熱，高溫可以到攝氏30至32度，夜晚清晨各地低溫在攝氏23至26度間，中北部局部空曠地區可能降到攝氏20度上下。
週五至週六（10月28日）是下一波東北季風增強的時段，迎風面北部、東半部降雨增加，有局部大雨，中南部山區也會有些短暫陣雨，平地則是雲量增多，大致還是多雲的天氣為主。下週日至下週一（10月29日至10月30日）有低壓鋒面建立在台灣附近並向東移動，北部、東半部的降雨會更明顯，中南部平地也有局部降雨機會，天氣較為不穩定，若有安排假期活動，要多留意後續的天氣變化情況。
此外，在下半週東北季風增強後，週五開始到週末期間，北部、東半部的溫度轉涼，高溫可能降到攝氏23至25度間，中南部受影響較小，高溫仍有28至30度。低溫變化不大，中部以北、東半部降至攝氏21至23度，局部區域有機會降到攝氏20度或以下，南部低溫維持在攝氏23至25度左右，近期冷空氣仍較弱，進一步降到更低的溫度還需再等等。