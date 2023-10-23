美元指數有依靠！日圓再戰150 新台幣早盤回貶至32.358元
美債券殖利率攀升，加上市場憂慮以巴衝突擴大，美股收黑，台股也跌，美元指數仍撐在106之上，日圓兌美元上周一度貶破150後，目前在149.89附近震盪，續向150靠攏 ，新台幣今（23）日早盤也回貶，一度下探32.358元，貶值3.8分，但由於月底出口商有拋匯需求，減緩貶值壓力，新台幣目前在32.35元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
上周在美國聯準會（Fed）主席鮑爾釋出「鴿中帶鷹」的談話後，美元指數一度跌破106，但隨後又回到106之上，主要是美債殖利率大幅走揚，加上以巴戰爭持續，市場更擔憂擴大成中東戰爭，美元指數也獲得支撐，目前在106.23震盪。
亞洲主要貨幣兌美元呈現盤整偏弱格局，其中日圓上周曾一度貶破150兌1美元，但很快又拉回至149.87附近盤整，韓元兌美元今日早盤在1353.07震盪，離岸人民幣兌美元亦貶值，來到7.3332附近。
至於新台幣兌美元今日早盤以32.32元平盤開出，在台股走跌及亞幣偏弱盤整之下，新台幣也進一步下探32.358分，貶值3.8分，但由於月底出口商有實質拋匯需求，新台幣目前在32.35元震盪整理。