賣不出去！緬甸五星級飯店打四折　電詐產業重創觀光

東南亞各國過去觀光業蓬勃發展，然而近幾年詐騙集團猖獗，讓旅客不敢輕易到緬甸或柬埔寨旅遊。受到電詐產業和緬甸政局影響，如今仰光的五星級飯店大打折也賣不出去，即便原本一晚要四至五千的飯店，打折到1600元，依然乏人問津。
國際中心賴正琳／綜合報導
由於俗稱KK園區的電詐集團位於緬甸的北方，雖然距離繁榮的仰光有一段很長的路，但仍讓外國旅客感到害怕。綜合外國媒體報導，緬甸政府積極復甦觀光業，但進度十分緩慢，即便住宿和遊樂設施門票大砍半價以上，依然吸引不了國際旅客。
緬甸酒店業協會副主席吳登溫表示：「目前來說，緬甸國內遊客多於國外游客，大部分酒店僅靠接待國內遊客維持營業。有些地區由於治安情況不佳，酒店甚至無法營業。加上現在頻繁停電，必須購買燃油發電，導致營業成本增加，因此，有些酒店業主正在考慮出售或出租。」
緬甸旅遊部的觀光數據顯示，從去年4月開始到今年3月，緬甸共接待了367368名國際游客，其中，中國遊客最多，達到48342人，占13.15%。緬甸政府也指出，需要仰賴中國遊客的回流才能復甦觀光業。為了復甦觀光業，緬甸已允許100多個國家和地區的民眾用電子簽證e-Visa進入緬甸，而緬甸酒店和旅遊部還特地在首都內比都舉辦基礎漢語課程，以更好地迎接講華語的遊客。