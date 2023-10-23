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繫好安全帶！美股大空頭示警　標普500處「歷史性泡沫」恐暴跌63%

▲知名基金經理人赫斯曼警告，標普500正處於歷史性泡沫之中，可能將暴跌63%。（圖／美聯社／達志影像）
▲知名基金經理人赫斯曼警告，標普500正處於歷史性泡沫之中，可能將暴跌63%。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

曾經神準預測2000年和200年股市崩盤的「末日預言家」赫斯曼投資信託公司（Hussman Investment Trust）總裁赫斯曼（John Hussman）再度警告，如今美股定價嚴重過高，標普500指數可能暴跌63%，更直言要投資人「繫好安全帶」。

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根據《商業內幕》報導，從各方面來看，標普500今年的表現並不差，至今上漲10.7%，最高漲幅曾達20%，但赫斯曼卻看空標普500未來走勢。

赫斯曼在最新研究報告中表示，如今市場估值處於美國歷史上三大泡沫極端之一，可與1929年和2000年高點相比。而前兩次投機最後都以災難性方式結束，他認為目前泡沫可能也會以類似方式消失。

赫斯曼指出，歷史上幾乎每個市場週期結束時，標普500總回報率都將恢復到歷史正常水準，「目前標普500恐將面臨約63%的虧損」，可能跌至1600點左右，屆時將會創下2013年以來新低點。

赫斯曼警告投資人「繫好安全帶」，因為損失可能會急劇又突然，他也強調這並非預測，是根據10多年來美國聯準會（Fed）引發的投機行為，所造成潛在下行風險的歷史估算出來。

赫斯曼指出，標普500目前定價反映未來10至12年的負回報。他表示，股票和債券之間的預期回報率差距目前處於歷史上最糟糕的水準。

過去赫斯曼的預測多次搶佔頭條版面，他也曾預測股市跌幅將超過60%，並預測整整十年的股票回報率呈現負值。儘管股市持續走高，他仍進行著「末日預言」。不過《商業內幕》報導指出，赫斯曼最近的投資回報率並不出色，旗下策略性成長基金在過去12個月下跌約6%。同期間，標普500指數則上漲約16%。因此該如何布局，投資人必須自己衡量。

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