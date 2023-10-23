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台科大碩士生赴美參加化學年會　全英發表鋰電池新型技術

▲台科大碩士生曾啟恩（左）赴美參加化學年會，全英發表鋰電池新型技術。（圖／台科大提供）
▲台科大碩士生曾啟恩（左）赴美參加化學年會，全英發表鋰電池新型技術。（圖／台科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

台科大機械工程系碩士生曾啟恩，在助理教授蔡秉均實驗室中，研究鋰電池多晶與單晶的倍率性能量測，成果獲得美國化學年會（American Chemical Society，ACS）於今年秋季會議全英文口頭發表。台科大今（23）日指出，曾啟恩是「鋰電池與鈉電池議程」的59位演講者中，唯一碩士生發表者，更榮幸接受傑出人才發展基金會及國家科學委員會的共同獎助，資助其至美國舊金山的機票和生活旅費。

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台科大指出，曾啟恩於大四下主動提早加入蔡秉均的研究團隊，共同執行國科會「整合第一原理計算及單顆粒電極量測於鋰電池新型正極單晶粉體開發」研究計畫。曾啟恩說明，目前大家都在研究如何讓手機和電動車所使用的鋰電池延長壽命並且充電更快，三元正極材料具備高電容量與低成本等優勢，然而傳統多晶正極於循環中會產生正極顆粒破裂，進而導致嚴重的容量衰退。

他說，新型單晶正極能克服這個問題，具有循環壽命更長的優勢。曾啟恩量化出多晶與單晶正極於不同電荷狀態下電化學動力學性能，同步結合充放電過程中的正極材料內部形貌演變，成功分析多／單晶正極的充電能力。

曾啟恩提到，雖然在台灣已經沙盤推演無數次，但在美國化學年會上用全英文口頭報告研究成果，還是感到緊張，透過雷射筆甚至看到紅點有些微晃動，當時立即告訴自己必須克服，因為緊張而無法良好表現，後果不僅是後悔，而是下一次面對重大場合時逃避的藉口。曾啟恩說，未來的競爭是不分國籍與年紀，非常感謝蔡秉均，啟發思維，要求獨立作業，將視野不侷限台灣，而是國際發表。

台科大表示，曾啟恩今年暑假也參加在上海交大舉辦的台中日韓馬等五國大型活動Asia Campus，接著將前往著重能源研究的日本九州大學攻讀碩士雙聯。雖然到日本九州攻讀雙聯，要面對許多適應與調整，還需要兼顧台灣實驗室進度，但曾啟恩認為，一定要勇敢做選擇，在努力堅持後，未來就會有回報。

美國化學學會成立於1876年，為全球化學領域歷史最悠久且最具公信力的學會之一，全球化學界公認其學術權威性和影響力。每年舉行兩次涵蓋各式化學領域的會議，內容來自全球各地超過2萬名產學研專家參與和發表，是發表最前瞻化學研究成果的國際平台。

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