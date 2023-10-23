▲寶寶身心健康成長　中醫師：從孕媽咪正確養肝做起

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從懷孕開始調養肝臟 寶寶頭好壯壯品學兼優李醫師表示，子宮是孕育生命的溫床，提供孩子在母體內所需的營養成分，也是人體內奇妙的化學系統，子宮的健康與肝臟生化有密切關係，媽媽在孕期內就把肝臟調養好，寶貝也會得到保護。
李深浦中醫師分享，自己有十一個孫，他們的媽媽都是從懷孕開始服用保養肝臟的中藥，孩子出生的時候，腦部比較發達，而且没有黄疸，小時候也不太會哭鬧，都很好帶，長大後，讀書時頭腦比較不會昏沉，因為不容易昏沉，學習力就會比較好，專注力也會比較高，成績也都蠻不錯的，都是品學兼優；其中一個孫女在微軟上班，一個在google 上班，男孩子身材都很好，大多有180公分，最高的孫子還長到194公分，很會打籃球。
養肝能強身健體 對情緒也有助益李深浦醫師指出，把肝臟調養好，不只能身強體健，對於擁有良好的情緒竟然也能有所助益；肝的健康會影響情緒，肝要好，基本就是改善身體環境，維持正常的疏通調節功能，以增強對抗疾病的能力；肝火旺盛者，容易情緒浮躁。
李醫師分享，他的三個媳婦懷孕時都有服用調養肝臟的中藥，兒孫們至今也都有服用，家庭很和樂，沒看過他們吵架，這也和個人的寛容度以及良好的情緒有關係。
養肝丸之父醫術聲名遠播 常有外國人來台求醫李深浦中醫師的醫術聲名遠播，尤其是養肝丸之父的名號更是響噹噹，門診中就常有外國人來台求醫；李深浦分享，上次有個美國人來看診後，還外帶了一堆保養肝臟的中藥和感冒藥回去，因為在美國除了診療費高昂外，上醫院就診也很不方便，若不是急重症的病，往往會選擇自己買藥解决，前不久也有歐洲慕名而來的病人，他專程來看診，家人也叮囑一定要帶藥回去，一次都會備上三、四個月的藥帶回去。
肝主藏血和調節血量 服用養肝中藥後血色素恢復正常中醫養生注重氣血，而肝的主要功能就是儲藏血液和調節血量，孕婦想要養胎，肝的健康很重要。李深浦中醫師舉例，有個好朋友的太太懷孕時貧血很嚴重，原本要吃含鐵劑的保健品，但是擔憂小孩子出生後會比較黑；於是建議她服用保養肝臟的中藥，才吃一陣子，再去產檢時，護士長發現她的血色素都起來了，貧血問題都有改善，之後生了三個女兒二個兒子，孩子也都很優秀。
若孕婦想要養胎，又不知道吃的保健品該如何選擇、會不會造成不良後果，李深浦建議，不妨可以考慮從中醫調養肝臟做起，對媽媽及胎兒都有益處。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59626
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