台北航空站今拆「遠航總部」　遠航：將據理力爭

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台北站說明，去年10月根據判決，向法院聲請強制執行，法院於去年12月26日與今年6月21日兩度辦理履勘，遠航於第二次履勘時，承諾將自行拆除建物，並根據法院要求，於6月30日提報拆除期程，承諾於今年8月29日前動工拆除，法院同意給予遠航自行拆除、清空時間，期限至8月31日止。
因遠航未在法院要求期限前完成相關作業，台北站報請法院強制執行，法院通知將於今執行，台北站依據法院通知，配合辦理相關作業。
遠航19日也透過聲明稿表示，遠航復照等行政訴訟目前進入再審階段；且交通部、民航局沿用民航法倉促立法的「復興航空」條款「錯殺遠航」，剝奪人民營業自由權、財產權與工作權作法是否合憲？憲法法庭已分案進行審理。法無定論前即拆除總部形同毀屍滅跡，遠航員工自救會將在遠航總部發起「守護家園」活動，號召待業員工及熱心人士參與。
遠東航空表示，遠航總部即將被拆，主因未能支付土地租金。另有其他債權人提出民事訴訟多次進行拍賣，均以得標者需支付台北航空站土地租金而流標，後台北航空站向法院聲請拆屋還地。惟追溯遠航未能支付土地租金的原因，是2019年12月13日起民航局即禁止遠航班機放飛，又於2020年2月1日政策宣布因應新冠疫情紓困前夕，即1月31日違法越權對遠航撤照，將遠航摒除在民航業紓困名單之外，前董事長張綱維在無任何收入情況下，不惜鉅額成本依舊苦撐至3月31日。
遠航公司指出，最簡單的道理，不會有任何一個企業主，會笨到營運難以為繼擬停業，還維持員工照常上班逾三個半月，更何況航空公司的鉅額開銷非一般企業可以比擬。簡言之，與其說遠航無預警停業，倒不如說受迫於民航局的違法作為，惡意將遠航排除在民航業紓困名單外，最終被迫停業。如今民航局所屬的台北航空站迫不及待「依法」拆除遠航總部可謂錯上加錯，遠航公司將據理力爭。