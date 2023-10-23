福原愛失蹤3個月突露臉！燦笑發文「我來了」 副教授地位恐不保
日本桌球好手福原愛與台灣男星江宏傑童話婚姻破局，2021年因女方出軌離婚後，因疫情相隔未能見面，今年7月江宏傑在東京召開國際記者會，宣布女方斷聯1年多不回應，自私行為損害家庭權益，說到眼眶泛紅，福原愛依舊鬧失蹤，只透過律師發表聲明，日媒報導她形象重創，青森大學客座副教授地位恐不保。神隱3個多月後，她昨（22）日突然現身社群平台小紅書，宣布有新的開始，外型上頭髮變長、變瘦，顯得春風得意，IP位置顯示她已經重返日本。
記者江芷稜／綜合報導
福原愛因離婚、出軌風波，在日本受到輿論撻伐，開始轉戰歡迎她的中國發展，由於她不遵守法院宣判，盛傳和不倫戀的「橫濱男」移民新加坡定居，行蹤一度成謎。沒想到，她在社群平台小紅書發布影片，開心打招呼「我來小紅書了，以後會跟大家分享生活，請多多關照」，雲淡風輕宣布新開始，隻字不提私事。
睽違3個月不見，福原愛頭髮長了，外貌更加亮麗，新生活卻不如表面上輕鬆，據日媒爆料，她目前唯一的工作是青森大學客座副教授，顧及學生感受，目前校方調整課程中，她因離婚風波導致副教授職位不保，恐失去所有收入，若江宏傑提起刑事訴訟，更將面臨國際通緝，加上介入他人婚姻，被橫濱男前妻告上法庭，如今，失了口碑，事業受阻，令人相當唏噓。
更慘的是，明年舉辦2024巴黎奧運，被封為「福原愛第二」的退役球星石川佳純人氣攀升，廣告代言暴增，幾乎取代了風評欠佳的福原愛的地位，她想藉奧運講評桌球專業重回觀眾視野，增添了一道阻礙。福原愛這次在小紅書宣布復出，有粉絲歡迎愛醬現身，負面留言也不少，有網友詢問「東北口腔退步了嗎？」、「來直播帶貨嗎？」、「不要出軌好嗎？」表達對她的不滿。