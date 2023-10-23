▲益生菌對慢性腎臟病有利？「腎性益生菌」有必要？營養師指關鍵！

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威廉營養師表示，當壞菌在腸道內過度生長，容易增加腸道細胞間通透性，當其增加時，細菌位移到人體血液當中之風險跟機率便會隨之攀升，此現象可能會加速全身性發炎反應，使腸道當中的壞菌容易與胺基酸反應，進一步產生腸源性尿毒素。
然而慢性腎臟病人尿毒素代謝的能力較正常人差，故可能會加劇尿毒素堆積的問題導致腎功能衰退、心血管疾病發生風險上升、尿毒症與食慾不振等症狀。
益生菌對腎友的潛在效益？研究：可能有改善益處。
可能減少尿毒堆積等：《Nutrients》在2022年刊登一篇回顧型文獻討論了益生菌對慢性腎臟病族群帶來的潛在效益。文中整理了十多篇慢性腎臟病族群介入益生菌相關研究，發現大多數慢性腎臟病族群在使用益生菌之後可能有改善不適的症狀、減少發炎反應和減少尿毒素堆積等等潛在益處。
可能防止病情惡化：同樣2022年發表在同期刊的隨機臨床對照試驗討論了腎病低蛋白飲食搭配益生菌補充對晚期慢性腎臟病第四期患者之影響性，實驗的前兩個月由營養師指導受試者先接受低蛋白飲食，後三個月將受試者隨機分配至益生菌組與無益生菌組，觀察受試者尿毒素相關狀況。
結果發現，前兩個月飲食介入都有顯著降低慢性腎臟病患者尿毒素含量效果，而後三個月介入發現，與沒有益生菌介入組相比，有接受益生菌受試者腸源性尿毒素Indoxyl sulfate及p-cresyl sulfate的含量都有減少，故作者認為益生菌介入對於慢性腎臟病患者可能對防止病情惡化有益處。
「腎性益生菌」有必要？營養師指購買關鍵原則！
益生菌有利腎友？營養師：尚待研究。威廉營養師表示，雖服用益生菌可能對慢性腎臟病患者帶來一些潛在好處，但目前研究發展有多方限制性。例如研究主要對象還是以動物實驗居多；人體實驗樣本數通常較不足；研究介入與追蹤時長不夠，需要更久的時間去證實效益；使用益生菌菌種與菌株、服用的劑量、服用的週期與藥物間交互作用都難以標準化。再者也難去判定其延緩惡化效益是由低蛋白飲食改變或是益生菌介入後所改變的。
「腎性益生菌」買不買？購買市售有保障的「腎性益生菌」作為慢性腎臟病患者的營養補充品可能是一個額外的選擇，但絕非必要。詳細治療方向必須經腎臟科醫師、營養師等醫療團隊的綜合評估後才能進行完整的照護，營養品之補充建議諮詢醫師與營養師，切勿鋌而走險相信偏方或非專業人士之建議，造成難以挽回的局面。
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