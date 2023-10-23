日圓貶破150又拉回！換匯仍有0.21字頭　專家建議有需求不用再等

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就如同10月初日圓也曾貶破150兌1美元，之後快速回升到147.43價位，當時也引發市場揣測是否是日本央行支撐日圓，日本央行也未證實有無介入市場拉抬日圓。不過，由於美債殖利率大幅走揚，日本和美國之間的殖利率利差也拉大，也對日圓造成壓力。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，日圓150守不住了，若美元指數持續走高，會增加日圓套利空間，只是日本央行去年在145及150價位都有出手阻貶，預料日圓貶破150，日本央行也可能隨時出手，畢竟日本國內也面臨通膨壓力。
星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉也認為，日圓會有這樣表現，跟日本貨幣政策正常化進度較市場預期慢有很大關係，原本市場預估新任日本央行總裁上任後，會改變日本超寬鬆貨幣政策，目前看來調整步調比市場預期慢，通膨目標也沒改變，可是日本國內物價都在漲。
他預期，日圓在今年底前仍有可能貶到152兌1美元，一旦到這價位，日本央行會不會出手護盤，讓日圓升值，這要看日本央行政策預期，可能要等到明年1季，才可能看到日本央行調整貨幣政策。
因此，若有換匯需求的人，陳有忠建議，可以不用等，尤其日圓貶，新台幣也會貶，價格差不多變化不大，這時候與其重「價」不如重「時」，挑月底或月初換匯價會比較有利，主要我國是出口貿易國，月底出商結帳有拋匯需求，相對新台幣價格也會比較好。根據台灣銀行日圓現鈔賣出價，今日早盤在0.2193至0.2194元之間，其實從10月11日起日圓換匯價就一直在「0.21字頭」，以收盤價來看，在0.2189元至0.2194元之間變化不大。