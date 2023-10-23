▲慢性鼻竇炎治療新科技　膠原蛋白基質粉輔助傷口癒合

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中山醫學大學附設醫院耳鼻喉科黃承楨醫師表示，鼻竇炎常見4種症狀包含鼻塞、黃鼻涕、嗅覺不好及臉部悶脹感。造成的原因可分為2大類，第一類為環境因素，包含致病菌或過敏原的接觸，造成鼻竇黏膜發炎腫脹。另一類為體質因素，先天鼻黏膜脆弱，易遭受細菌及病毒穿透。或是鼻竇開口較窄，發炎時容易阻塞開口。鼻竇炎藥物治療以類固醇噴劑、抗生素及鼻沖洗為主要治療方式。鼻竇炎藥物治療效果不好時，就必須以手術方式介入，目前鼻竇炎主流手術方法為功能性內視鏡鼻竇手術，約85%的患者可以得到治癒效果。
良好術中止血效果 大幅縮短鼻腔術後不適週期鼻腔手術後需塞大量的棉花在鼻子長達1-2週，只能透過口呼吸，大大影響了睡眠和生活，術中可搭配＂膠原蛋白基質粉＂，具有極佳的術後傷口癒合功能及良好的術中止血作用，4-7天即可拿掉鼻內止血材料，呼吸通暢，不適期大幅縮短1/3，更可適用於各種手術傷口。
輔助傷口癒合大功臣 術後傷口照顧沒煩惱黃承楨醫師表示，膠原蛋白基質粉可於傷口噴灑後自動形成薄膜減少相黏，相較於其他止血材料，較能輔助術中止血，促進術後傷口癒合，如此一來也能降低止血棉抽出的不適感，減少傷口沾黏及結痂的形成，大幅縮短鼻腔術後不適週期。且安全性極高，以豬隻為原料，天然高純度的膠原蛋白萃取，可完全由人體於2~4週後自然吸收。過去一般可吸收止血材料大多屬僅有填塞止血功能，相較於其他鼻填塞，膠原蛋白基質粉在止血過程中可加速血小板的凝聚及活化，減少術後出血，且對人體較不易產生過敏或是排斥之反應。
而鼻竇炎術後保養更是不容忽視，除了要避免劇烈運動和出力的工作，也要避開煙、酒精類等防止鼻部充血造成傷口流血。
高解析3D導航定位系統 增加手術安全性、精準移除病灶根據世界大型文獻統計，鼻竇炎手術一年內復發率為3.5%，5年內復發率為6.5%。人類的鼻竇極其複雜，過去醫師難以確定是否有將病灶完全清除乾淨。3D導航定位系統，利用光學或磁力定位，繪製出個人化的鼻竇圖形，清楚顯示病灶與正常鼻竇組織。原理是將電腦斷層影像上傳至導航系統，建立個人即時3D立體鼻竇影像，誤差範圍只有1~2mm。讓醫師在手術時精準移除病灶，確保眼睛跟顱部等中樞神經組織的安全性，提升治癒率。
另外，過去在處理較為深處的鼻竇如後篩竇、蝶竇及顱底部分，手術視野較為昏暗。高解析4K螢幕系統，相較於傳統HD系統，提升畫素、對比度及明亮度，對於神經與血管等重要組織，能夠看得更清楚，增加手術安全性。文獻顯示，病患術後在10年追縱下，生活品質獲得相當大的改善，顯示鼻竇手術治療的高成功率及術後效果。3D立體定位導航系統目前已納入健保給付範圍，患者不需要額外自費。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59654
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