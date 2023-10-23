中華職棒／彭政閔與中信兄弟合約將到期！「負全責」下一步受關注
中信兄弟總教練「恰恰」彭政閔昨日在輸給樂天桃猿之後，宣布他會負起全責，「這是我一個人的責任」，而彭政閔跟兄弟的合約即將到期，是否重新換約，還是真的就此離開總教練一職，讓球迷十分關心，此外，中信兄弟未能打進季後賽，也對他影響很大。
記者吳政紘/綜合報導
彭政閔在2019年球季跟兄弟簽下1+4合約，內容為選手合約為1年、月薪70萬元，另外4年為教練合約，包括未來出國可能進修，但受到疫情影響，彭政閔雖然有到紐約大都會球場開球時，特別參觀小聯盟相關設施跟體系，但也在年季中5月就接任總教練一職。
彭政閔在昨日透過中信兄弟公關表示：「這是我一個人的責任，在球季結束後，我會把該做的事做完，為今年沒打進季後賽，負起責任。」
以過去彭政閔的個性跟負責任的態度，的確對於比賽他的自我要求很高，也希望球員可以打出應有的精神，不過戰績的確很現實，彭政閔雖然已經盡力帶領球隊差季後賽只有最後一步，可惜仍無法順利化解逆境。
兄弟上一位「短命」總教練為丘昌榮，他在2019年球季接任，球季結束後，轉為打擊教練，改由林威助上任，經過一年奪冠，丘昌榮轉往富邦悍將，目前仍擔任總教練。
彭政閔下一步是繼續明年球季總教練，還是會帶完球季後跟球團重新議約？他的下一步也讓球迷好奇。