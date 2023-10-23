連老闆飯碗也要搶！外媒：47%受訪CEO認為被AI取代工作不是壞事
AI將取代現有職場人力的危機與憂慮日益加深，然而，不只員工擔心會因AI丟了工作，如今AI可能就連老闆的飯碗也要搶。外媒《Fortune》日前指出，先前有一項調查研究表示，受訪者中有一半以上CEO認為AI有可能取代他們職位中大部分、甚至是全部的工作，然而，有47%的受訪主管在看到這個可能性後，認為這是一個理想的發展，並不是壞事；而有79%的高階主管擔心，若不學習使用AI，他們將無法為未來的工作做好準備。
記者鄭妤安／台北報導
自從ChatGPT問世後，員工普遍擔心雇主為降低成本，而選擇以AI來取代人類工作，然而，國外有一項新的研究指出，企業執行長正盤算以AI取代自己的角色。員工技能提升教育平台edX的研究人員，進行一項涉及1500多名高階主管和知識工作者的調查，結果顯示，近一半的執行長認為AI有可能取代他們職位中大部分甚至是全部的工作。
有趣的是，有47%的受訪主管不僅看到AI取代他們角色的可能性，而且認為這是一個理想的發展。edX商業主管Andy Morgan表示，執行長們認為，在日常任務上節省的時間可以激發創新、培養創造力，並促進團隊的基本技能提升，從而促進個人和組織的成功。Morgan認為，執行長們已經將日常任務像是日程安排與營運等工作事項交給Bard、ChatGPT和Bing等公司，以便為高層決策騰出更多時間。
先前更有專家指出，在不久的將來，AI可以從執行長手中承擔起更複雜的工作與職責，例如與供應商和客戶談判合約、評估員工以及分配公司資本。Morgan示警，雖然AI不會再這麼快的時間內取代高階主管，但會使用AI的CEO，最終將取代那些不使用AI的CEO。EdX的研究表明，有79%的高階主管擔心，如果他們不學習如何使用人工智慧，他們將無法為未來的工作做好準備。