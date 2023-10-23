松葉蟹消失「數十億隻」！全球暖化致餓死 價錢再貴也可能吃不到
饕客熱愛的松葉蟹及蟹膏美味，未來可能價錢再貴也吃不到了！過去以為松葉蟹產量銳減的原因，是過度捕撈所導致的問題。近期根據《CNN》報導，美國《Science科學》學術期刊雜誌指出，阿拉斯加海域的白令海（Bering Sea）「數十億隻松葉蟹」消失的主因，恐是全球暖化問題導致海水升溫，令松葉蟹得同時面臨海洋環境暖化、食物短缺等生存危機而餓死。
記者蕭涵云/綜合報導
美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）的漁業生物學家科迪斯瓦爾斯基（Cody Szuwalski），早在2021年調查時便發現，超過億萬隻松葉蟹於阿拉斯加海域周圍離奇失蹤；迫使阿拉斯加政府在2022年時首次關閉松葉蟹漁場。人們則普遍相信，是過度捕撈導致松葉蟹數量銳減。
然而，近期美國《Science科學》學術期刊雜誌則指出，阿拉斯加海域的白令海（Bering Sea）「數十億隻松葉蟹」消失的主因，恐是全球暖化問題導致海水升溫。曾有研究指出，2018年到2019年，白令海的平均溫度超過攝氏3度，不僅超過適合冷水生物松葉蟹存活的攝氏2度，更使當時松葉蟹的食物需求多出4倍。
松葉蟹不只得面臨海洋環境暖化，提高的新陳代謝也使牠們需要更多熱量來維生；然而海洋環境暖化也致使其他物種遷徙，引發松葉蟹棲地的食物短缺等生存危機，而導致松葉蟹被餓死。