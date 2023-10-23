九九重陽節貼圖必備！「由來、習俗、拜拜時間、禁忌、開運」一覽

重陽節也是祭祖的重要日子之一，就算沒有祭祀習慣，也要把握今天重陽節回家一趟，或至少打通電話回家。重陽節要做什麼，《NOWnews》整理讀者最關注的重陽節習俗、禁忌、開運方法，以及問候長輩早安晚安超好用的貼圖。
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除了祭拜祖先和家人團聚，重陽節還有許多趣味習俗，包括登高旅遊、佩帶茱萸、放風箏、玩花煎遊戲、射箭、吃重陽糕、賞菊、喝菊花酒等。
現今很多人用菊花茶來代替菊花酒，反而有清熱、明目等功效。如今許多習俗都已消失，現代重陽節更像敬老節，除了發放重陽敬老禮金，各地還有許多敬老活動及優惠。
🟡重陽節一定要拜拜嗎？
早期移民台灣的漳州人，反而不是在清明節祭祖，而是在重陽節總忌，因此現在重陽節才有祭祀祖先的習俗，「除夕、清明、中元、重陽」成為4大祭祖節日。
🟡祖先、地基主拜拜時間
重陽節通常是祭拜祖先和地基主，拜拜時間、供品都不太相同。祭祖建議在上午11時至下午1時，有祖先先吃、再換子孫用中餐的道理，同時祭祖完大夥也能一同團聚用餐。而地基主是陰神，因此建議在下午5時至7時祭拜。簡單來說，就是午餐前拜祖先、太陽下山後拜地基主。
🟡重陽節開運方法
命理專家楊登嵙分享重陽節開運法，可淨宅、旺財、去霉運。
◼淨宅：
今重陽節上午11時至13時，取「午時水」灑淨家中每一角落，可達到淨宅的效果，要由內而外、由上而下灑淨。
◼旺財：
大門斜方45度角位置為財位，若有擺放水晶洞、彌勒佛等招財吉祥物，在今天重陽節用午時水擦拭乾淨，可增加財運。
◼提升宅運：
重陽節一早把家中電燈全部打開，一直開到夜晚就寢才熄燈，可增加房子的陽氣，提升宅運。
◼泡澡去霉運：
重陽節取用的午時水，在今天泡澡，可除去晦氣，達到開運的效用。
🟡重陽節禁忌注意
命理專家小孟老師提醒重陽節「6大禁忌」，包括忌說節日快樂、不可行房、忌煮飯、忌送菊花、忌出嫁女兒回家、兩男忌談公事。
之所以忌煮飯，其實是希望重陽節讓老媽媽好好休息，而忌送菊花，是因為長輩多認為菊花是祭拜用，送菊花易被誤解好意。
民間俗語有「回家過重陽，死她婆婆」說法，因此才有出嫁未滿3年的女兒回娘家的忌諱。重陽節是團聚的好日子，若是長輩很介意，可帶著麵線與百合花，象徵長命百歲好寓意，就可以化解。
🟡九九重陽節貼圖、祝福圖
重陽節問候親友，早安、午安、晚安不可少，以下免費貼圖都有貼圖文字「早安」，一鍵問安超方便。
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