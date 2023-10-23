最新民調！賴清德支持度首度跌破3成　只領先柯文哲4.1%

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於四腳督的情況，當民調詢問，「如果鴻海集團創辦人郭台銘完成公民連署，獨立參選，形成四人競爭的狀態，您會支持誰？」結果顯示，26.5％賴清德，21.7％柯文哲，20.2％侯友宜，12.4％郭台銘，11.4％尚未決定，7.7％沒意見、不知道、拒答。
游盈隆指出，賴清德方面，他近5個月的整體民意支持度，大起大落，最高43.4％，最低就是現在的29.7％，他10月最新支持度不升反降，其中雙十國慶沒有出現拉抬效果，近期對總統蔡英文與陳建仁內閣執政表現轉趨失望民眾暴增，以及9月初以來一連6場盛大「國家希望工程」政策發表，社會沒有反應，預期效果落空，都是重要因素。
針對柯文哲部分，游盈隆指出，柯文哲近5個月民意支持度躍居第二，但有一路微幅下滑的跡象，現在就是今年6月以來的最低點25.6％，和賴清德只有4.1個百分點的差距，卻也是最接近的一次。過去一個月，柯文哲藉藍白合之勢，搖身一變成為萬眾矚目的焦點，雖然藍白合前景黯淡，實質破局，但在正式宣告破局之前，他仍左右逢源，一邊跟國民黨周旋，另一邊跟踽踽獨行的富豪郭台銘暗通款曲，讓聲勢維持不墜。游說，「從某個角度看，這個時候的他，就像一隻經常仰天長嘯噴出熊熊火焰的哥吉拉，如果問，何時會停止噴火？答案是：當沒有能源可吸取的時候」。
另外，對於侯友宜方面，游盈隆分析，過去5個月是侯友宜選情最低迷時刻，民意支持度欲振乏力，最高21.1％就是現在，最低出現在8月13.6％，始終位居第三，敬陪末座，不過，9月訪美表現比預期好，再加上高雄市前市長韓國瑜近期歸隊，公開挺侯，國民黨逐漸擺脫內亂泥沼，他的民意支持度已經緩步回升，「就像是一隻力大無窮的大金剛，受傷後重返戰場，張牙舞爪，怒視對手，未來能否如願打倒可恨的對手，順利奪標，仍然是一個大問號」。