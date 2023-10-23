▲膝關節出問題年輕化　換季膝關節保養有撇步

我是廣告 請繼續往下閱讀
適度運動促進血液循環 搭配食補、健康食品強健關節10月23日是重陽節，也是所謂的敬老節，銀髮族普遍對於膝關節的保養特別重視，也會藉由運動來提升肌力，包括登山、慢跑、打網球等，郭蓉安醫師針對有退化性關節炎的族群，建議盡量減少負重、避免劇烈運動，從平地慢走開始訓練，再提升到健走與輕度慢跑，千萬別為了提高運動量而增加膝關節軟骨的磨損，反倒更傷膝蓋。
郭蓉安醫師強調：｢天氣轉涼，適度運動促進血液循環很重要，也有助膝關節和軟骨的強健，建議除了運動與食補之外，搭配具 UC-II (非變性第二型膠原蛋白)與橄欖果實萃取物的健康食品，也是很不錯的選擇｣。
膝關節出問題年輕化 運動強度應循序漸進根據郭醫師觀察，近年來為膝關節所苦的族群，有明顯年輕化的趨勢，一方面是馬拉松與各項運動盛行，二方面是長期站立或久坐的工作模式，讓 30 歲以下有膝關節困擾的人數逐漸提升，診間年輕人佔比，從個位數提升到約25%，等於就診患者中每4人就有1人是30歲以下的年輕人，若加上亞健康族群，實際比例只會更高，為此，郭醫師呼籲不只是長輩才要注意膝關節問題，從青壯年時期就要適度運動，強化核心肌群訓練，漸進式的提升運動強度，同時注意關節的保暖與保養，必要時補充營養素，才是鞏固好膝關節能夠敏捷使用的長久之計。
（圖說：骨科權威郭蓉安醫師分享秋冬換季保養膝關節小撇步）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59663
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw