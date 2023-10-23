遭詐自洩密碼得認購！銀行曝單筆最高自付33萬　採30期0利率還款

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不過，銀行提醒消費者，若遭詐騙是民眾自願提供OTP密碼，就不符合信用卡國際組織爭議款退款條件，對遭詐民眾來說更是賠了夫人又折兵，沒搶到優惠還要吐錢保信用，因此，消費者一定要特別小心，好好保護個人權益。
兆豐銀行就指出，雖然銀行一定會盡力協助遭詐客戶進行爭議款處理，但由於國際組織在仲裁時，會依據卡友已輸入OTP密碼來判斷其為「不可否認交易」，因此，此類遭詐案在過去的經驗裡，通常不可能被視為爭議款，卡友仍得認帳還款，但許多卡友卻因款項過於龐大導致無法一次付清，進而發生影響信用的窘況。
有鑑於此，兆豐銀行自今年3月起便陸續提供此類案件的持卡人分期0利率還款方案，可自由選擇還款期數，從3、6、9期，甚至最高30期，持卡人都可以評估自身還款能力後挑選期數，目前已有超過3成遭詐個案選擇12期0利率方案，而最大筆金額近33萬元則是選擇30期0利率的還款專案。
兆豐銀行也提醒，在網購時輸入手機簡訊驗證碼的3D認證交易、還有在實體通路店家刷實體信用卡或行動支付的交易、甚至是聯信或財金小額支付平台如麥當勞、飲料店、停車費等交易，都屬於「不可否認交易」，不符合信用卡國際組織爭議款退款條件，民眾千萬需留心用卡安全，勿因小失大造成損失。