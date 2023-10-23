富士康遭中國查稅時機敏感！王美花：有無政治打壓國人都在看
富士康遭中國查稅，經濟部產發署第一時間已與鴻海窗口聯絡，並指出後續會與鴻海保持密切聯繫，視情況提供協助。由於中國官方查稅時機相對敏感，經濟部長王美花今（23）日對此表示，有無政治打壓國人都在看，經濟部未來將持續、並隨時關切產業發展。
記者鄭妤安／台北報導
中國官媒昨（22）日報導，中國稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。鴻海發布重訊表示，合法合規為集團在全球各地的基本原則，會積極配合相關單位的相關作業。
由於明年初台灣將舉行總統大選，鴻海集團創辦人郭台銘已宣布連署達門檻，此時中國官方查稅時機相對敏感，引起關注。
對此，經濟部也於昨日回應，產發署第一時間已與鴻海窗口聯絡，鴻海表達感謝經濟部關心，內部仍在確認相關情況，經濟部本於協助產業發展的任務，後續會與鴻海保持密切聯繫，視情況提供協助。
王美花今日稍早出席「第九屆國際水協會亞太地區會議及展覽會」，會後說明富士康遭中國查稅議題，她表示，有無政治打壓國人都在看，對經濟部來說，比較在乎廠商在各地發展受到不當的干擾，未來將持續、並隨時關切產業發展。